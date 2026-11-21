عاد لاتسيو إلى طريق الانتصارات سريعا بعد تعادله مع نابولي في الجولة الماضية وواصل إثبات جدارته بالمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه 3-صفر على ضيفه ليتشي السبت، إذ حافظ فريق المدرب جينارو غاتوزو على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم حاله كحال روما الذي فاز 5-1 على بارما مستفيدا من رباعية سجلها دونييل مالين.

وحقق لاتسيو فوزه العاشر في 12 مباراة ورفع رصيده إلى 32 نقطة، متقدما بنقطتين على روما صاحب المركز الثاني وأربع نقاط على إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على أتلانتا الأحد.

ويحتل كومو المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد فوزه 2-صفر على كالياري.

ويواصل أغلب مشجعي لاتسيو مقاطعة المباريات التي تقام على أرض الفريق احتجاجا على مالك النادي كلوديو لوتيتو، لكن هذه الاضطرابات لم تؤثر كثيرا على ثبات فريق المدرب غاتوزو.