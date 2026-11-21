قال الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق نيوكاسل، إن فريقه كان يمكنه تحقيق نتيجة أفضل من التعادل مع أرسنال 2/2، في المباراة التي أقيمت بينهماالسبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف يايسله في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، السبت: لدينا مشاعر مختلطة، الأمر يشبه أول مباراة لنا على أرضنا هنا ضد ليفربول حيث كان من الممكن تحقيق ما هو أكثر قليلاً.

وأضاف: "علينا أيضا أن نكون واقعيين ومتواضعين، الشوط الأول لم يكن جيدا، أما الشوط الثاني فكان ممتازا، لذا إذا جمعت بين الاثنين فأعتقد أن الحصول على نقطة أمر عادل".

وتابع: "في الشوط الثاني، ومع الزخم والطاقة في الملعب، يراودك الشعور بأن تحقيق ما هو أكثر قليلا كان أمرا ممكنا".

وواصل المدرب الألماني تصريحاته قائلا: "لقد رأيتم ذلك في الشوط الثاني، تلك كانت هوية نيوكاسل بامتياز، وهذا شيء يمكننا البناء عليه".

ويحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.