قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه لا يساوره أي شك في صحة هدف مهاجمه النرويجي هالاند الذي ألغاه الحكم في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع فولهام 1/1، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحكم ألغى الهدف الذي سجله اللاعب النرويجي في ملعب «الاتحاد» عندما اعتبر أنه ركل الكرة من يدَي الألماني بيرند لينو، حارس مرمى فولهام.

ولم يسدد هالاند الكرة الطائرة بشكل متقن، لكن الكرة أفلتت من لينو أثناء محاولته الإمساك بها، ليودعها المهاجم الشباك من مسافة قريبة.

ورغم ذلك، قرر الحكم توماس برامال أن لينو؛ نظراً لأن الكرة كانت لا تزال بين يدَيه، لم يفقد السيطرة عليها، وأيّد حكم تقنية الفيديو سام باروت هذا القرار.

وقال ماريسكا: «راجعت الهدف بعد المباراة. من وجهة نظري، من الواضح تماماً أنه ليس خطأ، لكنني لسوء الحظ لست الشخص الذي يتخذ القرار».

وعند سؤاله عن كيفية رؤية هالاند للواقعة، أضاف ماريسكا: «عندما كانوا يراجعون تقنية الفيديو، كان متأكداً تماماً أنه هدف؛ لأنني سألته على خط التماس، وكان واثقاً تماماً من صحة الهدف، لكن الحكم قرر أشياء مختلفة».

وكان ماريسكا قد اعتبر أن التعادل مع فولهام يعد نتيجة محبطة، لكنه أبدى تفهمه لما يحدث. وكان سيتي قد تعرض للهزيمة في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، قبل أن يكمل السلسلة السلبية بالتعادل مع فولهام 1/1 اليوم (السبت).

وأضاف ماريسكا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد نهاية المباراة: «نمر بمرحلة صعبة بسبب النتائج السيئة. لا نحب تلك اللحظات، لكن حدوث ذلك أمر طبيعي بالنظر إلى كوننا في مرحلة بناء جديدة».

وعن تأخر فريقه في النتيجة في المباريات الأخيرة قال: «إنه شيء نقوم به بطريقة خاطئة، حينما تتأخر في النتيجة فأنت تقوم بالأمور بطريقة خاطئة وتكون متعجلاً، وهذا ليس جيداً لنا، نرغب في إيجاد طريقة للحفاظ على نظافة شباكنا». وأوضح مدرب سيتي: «جميع مباريات الدوري هذا الموسم مررنا فيها بتلك الظروف، مع تقدم الخصم في النتيجة».

وعن لاعب الوسط إيليوت أندرسون قال: «سجل هدفاً رائعاً، وحاولنا إيجاد الحلول في الخط الأمامي، لقد قدم مباراة جيدة». وأوضح ماريسكا: «اليوم غيّرنا طريقة لعب أيوب وإيليوت، بحيث يصبح إيليوت أكثر اندماجاً في الأدوار الهجومية».