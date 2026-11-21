دعا سبّاح مسافات طويلة بريطاني، قام بالسباحة في مضيق هرمز لتسليط الضوء على «التداعيات البيئية المدمّرة للحرب» السبت، إلى إعادة فتح الممرّ المائي وإزالة التلوّث منه.

وكتب لويس بيو في منشور على موقعه الإلكتروني: «تتعرّض ناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن التجارية لهجمات، يوماً بعد آخر. وستبقى التداعيات البيئية لهذه الحرب لسنوات طويلة».

وقام بيو الحائز لقب «راعي المحيطات» في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالسباحة في أجزاء من مضيق هرمز قريبة من ساحل عمان، خلال ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي لنشر رسالته.

والاثنين، بعد نصف ساعة من انطلاق مهمته، تعرّضت ناقلة نفط لهجوم على مسافة بضعة كيلومترات منه. وتعرّضت سفن أخرى لاحقاً لهجمات خلال مساره، واشتعلت النيران فيها.

وقطع بيو مسافة إجمالية بلغت 15 كيلومتراً انطلاقاً من شبه جزيرة مسندم في عمان.

وتقع إيران على الضفة المقابلة من المضيق على مسافة 39 كيلومتراً في أقرب نقطتين.

وبدأت إيران بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف السفن التي تعبره من دون إذن منها، إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بضربات أميركية إسرائيلية على طهران في أواخر فبراير (شباط).

وقال بيو: «مضيق هرمز ليس مجرّد ممرّ حيوي للشحن بل هو من بين أجمل المواقع الطبيعية التي زرتُها»، مؤكداً أنه يزخر «بالدلافين والسلاحف وبقر البحر. وهو من أعظم العجائب الطبيعية في العالم».

وسبق لبيو أن أقدم على مبادرات مماثلة سابحاً في أنتركتيكا والقطب الشمالي والبحر الأحمر للمطالبة بمياه نظيفة صالحة للسباحة والصيد.

وقال: «رسالتي بسيطة، وهي: أوقفوا القتال وافتحوا المضيق ونظّفوا التلوّث».