أعرب اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، السبت، عن «قلقه الشديد» إزاء التصريحات العلنية التي أدلى بها مسؤولو نادي بايرن ميونيخ بشأن عقد جمال موسيالا، متهماً حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني بممارسة ضغوط على لاعب خط الوسط في الوقت الذي يتعافى فيه من مشكلات صحية.

وجاء رد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كبار مسؤولي بايرن ميونيخ، ومن بينهم الرئيس الفخري أولي هونيس، والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن، وعضو مجلس الإشراف كارل-هاينز رومنيغه، بشأن مستقبل موسيالا في النادي.

وكان هونيس قد شكك في وقت سابق من هذا الشهر في قدرة اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 23 عاماً على العودة إلى مستواه السابق بعد تشخيص إصابته باضطراب عصبي.

وأيّد دريسن لاحقاً تلك التصريحات، قائلاً إن بايرن ميونيخ سيقيّم تقدم موسيالا ويناقش مستقبله مع ممثليه.

ودافع رومنيغه لاحقاً عن هذه التعليقات، قائلاً إن اهتمام النادي بصحة موسيالا ووضعه التعاقدي هو أمر مسؤول وطبيعي في آن واحد.

وذكر «فيفبرو» في بيان: «شكك كل من الرئيس الفخري لبايرن والرئيس التنفيذي الحالي والرئيس التنفيذي السابق، علناً في عقد موسيالا في غضون فترة زمنية قصيرة».

وأضاف: «من وجهة نظر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، فإن هذه استراتيجية منسقة للضغط على موسيالا وممثليه قبل أي مفاوضات. وينبغي لنادٍ بمكانة بايرن أن يكون أكثر حكمة من ذلك».

ووقّع موسيالا في فبراير (شباط) من العام الماضي على تمديد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030.

وعانى اللاعب من سلسلة صعبة من الإصابات والمشكلات الصحية في الأشهر الأخيرة؛ فقد كُسرت ساقه في كأس العالم للأندية في يوليو (تموز) 2025، وغاب عن نصف الموسم الماضي، وانهار مرتين في غضون أيام قليلة في أغسطس (آب) قبل أن يتم تشخيص إصابته باضطراب عصبي. وفي سبتمبر (أيلول)، تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتابع «فيفبرو»: «يقع على عاتق بايرن ميونيخ واجب رعاية موسيالا. ففي عالم كرة القدم الاحترافية، يمكن أن تؤثر الضبابية بشأن مستقبل اللاعب سلباً على صحته النفسية، لا سيما عندما يكون في طور التعافي من الإصابة. جعل صحة موسيالا ومستقبله موضوعين للنقاش العام يزيد من هذا الضغط. وينبغي طرح أي مخاوف بشأن عقده بشكل خاص معه ومع ممثليه».

واستطرد: «يقف (فيفبرو) إلى جانب جمال موسيالا وإلى جانب جميع اللاعبين الذين يلتزمون بتعهداتهم. ونتوقع من أرباب عملهم أن يفعلوا الشيء نفسه».

ورفض دريسن التلميحات التي تشير إلى أن بايرن ميونيخ يحاول الضغط على موسيالا. وقال دريسن السبت: «نأمل جميعاً أن يعود جمال إلى المستوى الذي نعرفه عنه. إنه يحتاج إلى وقت ليعود. قلنا ذلك عدة مرات حتى الآن. يجب منحه هذا الوقت. وبعد ذلك سنرى كيف ستكون الأوضاع في بداية العام المقبل». وأضاف دريسن أنه لا داعي لمواصلة الحديث عن عقد موسيالا.

وبعد الإصابة التي تعرض لها في سبتمبر، عاد موسيالا كبديل في مباراة بايرن التي انتهت بالتعادل 1-1 على أرضه أمام كولونيا في الدوري الألماني أمس (الجمعة).