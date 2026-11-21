حول فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 3/ 2 على مضيفه نيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي، السبت.

وأحرز الجزائري محمد عمورة هدف التقدم لنيس في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل سيني مايولو لسان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 31، وبعد دقيقة واحدة فقط سجل ديزيري دوي الهدف الثاني لباريس.

وفي الدقيقة 85 سجل البديل فيران توريس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، قبل أن يقلص البديل الآخر التونسي علي العابدي الفارق لنيس بهدف ثان، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

رفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 26 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن ليل أقرب ملاحقيه قبل اكتمال منافسات الجولة، أما نيس فلديه 17 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن ليون الخامس.

ويلعب باريس مع روما الإيطالي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، أما نيس فيستقبل تروا في الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي يوم السبت.