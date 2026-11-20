نفى الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، أن تكون القضية المتعلقة بالمخالفات المالية للنادي وراء تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن لاعبيه لا يتأثرون بالجدل المحيط بمستقبل النادي.

وكان مانشستر سيتي قد استهل الموسم بتحقيق سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، قبل صدور قرار يدينه بارتكاب مخالفات مالية واسعة النطاق، ما أثار حالة من الغموض بشأن مستقبله.

ومنذ صدور القرار، اكتفى الفريق بتحقيق أربعة انتصارات في تسع مباريات، وتلقى ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا، الجمعة، رداً على سؤال بشأن تأثير القضية القانونية على لاعبيه: «لا أعتقد أن اللاعبين يركزون على الضجيج المثار حول الأمر».

وسبق لماريسكا استخدام مصطلح «الضجيج» للإشارة إلى الجدل المحيط بالقضية التي تهدد بإحداث تغييرات كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، في حال إخفاق مانشستر سيتي في استئنافه ضد قرار لجنة التحقيق.

وكانت اللجنة قد خلصت إلى أن مالكي النادي في أبوظبي عمدوا إلى تضخيم الإيرادات بصورة مصطنعة بأكثر من مليار دولار على مدار نحو عقد، بهدف الالتفاف على القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونفى مانشستر سيتي باستمرار ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أنه سيخوض معركة «بلا هوادة» لتبرئة اسمه.

وفي حال خسارة الاستئناف، قد يواجه النادي عقوبات تصل إلى خصم عدد كبير من النقاط، ما قد يؤدي إلى هبوطه من الدوري الممتاز، أو حتى استبعاده من المسابقة.

ومن المرجح ألا تُفرض العقوبات قبل صدور القرار النهائي بشأن الاستئناف، وهو ما قد لا يحدث قبل العام المقبل.

وعما إذا كانت القضية تشغل أذهان اللاعبين داخل الملعب، خصوصاً أن بعضهم، ومن بينهم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، واجهوا أسئلة بشأنها خلال مقابلات إعلامية في فترة التوقف الدولي الأخيرة، أجاب ماريسكا: «لا أعتقد أنهم يشعرون بالقلق حيال ذلك».

وأشار المدرب الإيطالي إلى الهزائم الثلاث المتتالية أمام أستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست، معتبراً أن فريقه كان قادراً على الفوز بالمباريات الثلاث، رغم إقراره بأن سيتي ربما لم يكن يستحق الانتصار في جميع مبارياته السبع الأولى هذا الموسم.

وباتت الأخطاء الفردية تكلف مانشستر سيتي الكثير، فيما أكد ماريسكا أن لاعبيه لا يزالون بحاجة إلى الوقت للتأقلم مع أسلوبه، بعد رحيل المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي قاد الفريق لسنوات طويلة.

كما بات التوازن في خط وسط سيتي، الذي يضم عدداً من الصفقات المكلفة، أبرزها الوافدان خلال الصيف إليوت أندرسون وإنزو فرنانديز، موضع تساؤلات متزايدة، خصوصاً في ظل افتقاد الخط الخلفي للحماية الكافية.

غير أن ماريسكا يرى أن المشكلة تتعلق بأداء الفريق ككل، قائلاً: «سنعمل على إيجاد المزيد من الحلول لتحقيق التوازن، سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم».

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق انتصاره الحادي والعشرين توالياً أمام فولهام، عندما يستضيفه، السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب، متأخراً بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر.