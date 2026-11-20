تحول خلاف بشأن عدم تمكن المخرج الجزائري أحمد راشدي من زيارة منزل المطرب الراحل عبد الحليم حافظ في القاهرة إلى خلاف مفتوح مع عائلة «العندليب»، امتد إلى التشكيك في قوة العلاقة بينهما، وحقيقة مشروع فيلم «لا» الذي يؤكد راشدي أنه كان يستعد لإخراجه قبل وفاة المطرب المصري.

وما بين بيان عائلي يتهم المخرج بالإساءة إلى سيرة العندليب، وشهادات سينمائية تدافع عن روايته، انفجر خلاف يطرح أسئلة أكبر من واقعة عابرة، حول من يملك رواية التاريخ الفني؟ وهل تتحول صلة القرابة إلى سلطة على ذاكرة الآخرين؟

بدأت الأزمة عقب تكريم راشدي في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الخميس، حيث كان المخرج الجزائري يتطلع إلى زيارة المنزل الذي قال إنه اعتاد أن يستقبله فيه عبد الحليم خلال التحضير لفيلم «لا» الذي كان مقرراً أن يصنعاه معاً. لكن وصول السفير الجزائري لدى مصر، محمد سفيان برَاح، إلى دار الأوبرا عقب انتهاء التكريم، لاصطحاب راشدي إلى السفارة، حال دون إتمام الزيارة التي كان قد جرى ترتيبها مسبقاً.

لم يتوقف الأمر عند عتاب بسبب موعد فائت؛ إذ أصدر محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم، بياناً انتقد فيه عدم وفاء راشدي بالزيارة، قبل أن ينتقل إلى التشكيك في روايته عن علاقته بالعندليب ومشروع الفيلم المشترك.

وذكر شبانة أن عمه لم يلتق المخرج الجزائري سوى مرتين، وكان اللقاءان بهدف التعرف إليه وتقييم إمكانية التعاون معه، وأن عبد الحليم لم يتحمس لاستكمال المشروع بعدما تبين له، بحسب البيان، «أن راشدي لا يصلح للعمل معه». وأضاف أن الصور التي جمعتهما لم تتجاوز صورتين أو ثلاثاً، نافياً أن يكون توقف الفيلم مرتبطاً بوفاة العندليب أو مرضه.

وذهب البيان أبعد من ذلك، معلناً بدء الأسرة اتخاذ إجراءات قانونية، رداً على ما وصفه بالادعاءات التي طالت سيرة عبد الحليم حافظ، وهكذا لم تعد القضية مجرد اختلاف حول تفاصيل مشروع قديم، بل أصبحت مواجهة تتضمن اتهامات تمس المصداقية والتاريخ الشخصي والفني للطرفين.

وتعليقاً على الأمر، قال الناقد الفني طارق الشناوي إن بيان شبانة «متسرع ومغالط»، متسائلاً عن وجه الإساءة في حديث راشدي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «شبانة لم يكن قد تجاوز الخامسة من عمره عند وفاة عبد الحليم عام 1977، فكيف يمكنه الجزم بتفاصيل علاقة لم يكن شاهداً مباشراً عليها؟».

وأكد الشناوي أن العلاقة بين راشدي والعندليب كانت وثيقة، وأن مشروع «لا» كان قائماً بالفعل، موضحاً أن السيناريو كتبه حسن فؤاد عن قصة للصحافي مصطفى أمين.

واستند الناقد المصري في دفاعه إلى فيلم وثائقي أنجزه راشدي بعد وفاة عبد الحليم بعنوان «أغنية الوداع»، وضمّنه لقطات صورها له في باريس، معتبراً أن وجود هذه المادة المصورة يدعم رواية المخرج عن علاقته بالفنان الراحل.

أحمد راشدي يتسلم التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي (إدارة المهرجان)

كما أشار إلى أن راشدي كان قريباً من العندليب خلال العامين الأخيرين من حياته، وزاره في لندن قبل رحيله بأيام، وانتقد الشناوي محاولة التقليل من قيمة تلك العلاقة، محذراً من «اعتبار الورثة أصحاب الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بتاريخ الفنانين، لمجرد صلتهم العائلية بهم»، على حد قوله.

من جانبه، تمسك محمد شبانة برواية الأسرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه علم من والده أن أصدقاء لعبد الحليم رشحوا له راشدي لإخراج الفيلم، وأن العندليب استعان بماكييرة في باريس لتجربة بعض اللقطات، لكنه لم يتحمس للمشروع. وشدد على أن «الصور المشتركة لا تثبت بالضرورة وجود علاقة وثيقة أو اتفاق نهائي على العمل».

وأضاف أنه تلقى مقاطع فيديو من حديث راشدي في «الماستر كلاس»، ورأى أنها تضمنت إساءات إلى عبد الحليم، مؤكداً أن الأسرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعدُّه مساساً بسيرته.

على الجانب الآخر، نفت الناقدة أنس الوجود رضوان أن يكون حديث راشدي قد حمل أي إساءة للعندليب، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المخرج كان مستعداً لزيارة المنزل، لكن السفير الجزائري حضر لاصطحابه إلى احتفال بالسفارة، مما أثار اعتراض الوفد الجزائري نفسه.

وطالبت رضوان شبانة بمراجعة تسجيل اللقاء قبل إطلاق الاتهامات، مؤكدة أن «علاقة راشدي بالعندليب موثقة بالصور واللقاءات، وأن المخرج جاء إلى القاهرة ضيفاً مكرماً في مهرجانها السينمائي، والتشكيك في تاريخه لا يخدم صورة أي من الطرفين، ولا يليق بمكانة رمزين من رموز الثقافة العربية».

وكان راشدي قد استعاد تفاصيل مشروع «لا» خلال الماستر كلاس الذي أقيم احتفاءً بتكريمه بجائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، التي تسلمها من الفنان حسين فهمي.

وقال إن عبد الحليم جعله يحب السينما، وكان يتطلع إلى أفلام تعكس التعاون المصري - الجزائري، وأنه اختاره لإخراج العمل المأخوذ عن قصة مصطفى أمين.

وأوضح أن العندليب كان يرسل إليه فصول القصة عبر البريد، وأنهما اتفقا على تفاصيل المشروع، والتقيا في باريس وصوَّرا بعض المشاهد، استعداداً لاستكمال التصوير بعد عودة عبد الحليم من رحلته العلاجية الأخيرة إلى لندن.

وأضاف أنه زاره في المستشفى قبل وفاته بيوم، ثم تناولا العشاء في أحد المطاعم، قبل أن يغادر راشدي إلى باريس، ليتلقى في اليوم التالي خبر رحيله.