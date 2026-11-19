تفاقمت الخلافات بين الفنانة المصرية إلهام شاهين، والرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور، إثر إحالة الأخير إلى المحاكمة العاجلة، فيما تقرر أن تكون أولى جلسات محاكمته بالمحكمة الاقتصادية في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بتهمة سبّ شاهين وقذفها، بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وجاء التطور الأخير في سياق ما بات إعلامياً يُعرف بـ«حرب البلاغات المتبادلة» بين الطرفين، حيث تقدم فريق دفاع الفنانة البارزة بمذكرات رسمية ضد منصور إلى النائب العام تتهمه بالسبّ والقذف والتهديد، فضلاً عن شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيها بفحص صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيان ما فيها من «إساءات»، وفق تعبير الشكوى، وضمّها إلى البلاغ المقدم للنيابة العامة.

في المقابل، «تقدم مرتضى منصور بـ140 بلاغاً ضد إلهام شاهين، تشمل اتهامها بالإهانة والتشهير وازدراء الدين الإسلامي والتحريض على الفسق والفجور ومخالفة قيم المجتمع وعاداته»، وفق تصريحات منسوبة له نشرتها وسائل إعلام محلية.

وفي أول تعليق لها على التطورات السريعة للأزمة، خاطبت إلهام شاهين متابعيها، قائلة: «شكراً جزيلاً من كل قلبي لكل حبايبي، وفي وقت ما سأنشر كل تعليقاتكم الأكثر من رائعة التي أسعدتني كثيراً، وأكدت لي أن الدنيا بخير».

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق (فيسبوك)

واستشهدت شاهين، في منشور مطول عبر صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بنصوص من القرآن الكريم والأحاديث النبوية تحثّ على عفة اللسان ومكارم الأخلاق، مضيفة: «أما من اعتادوا التحرش اللفظي بالبشر والذين يشوهون صورتنا أمام العالم ببذاءاتهم فسيعاقبون من الله سبحانه وتعالى»، وفق ما جاء في منشورها.

وعدّ الدكتور خالد عاشور، الناقد الفني والأكاديمي المصري، تصريحات إلهام شاهين بمثابة «ممارسة طبيعية لحرية التعبير التي كفلها الدستور المصري لكل مواطن حتى لو اختلفنا مع بعض آرائها، لكن المؤكد أنها لم تخرج عن الإطار العام، أو تتضمن إساءة للأشخاص أو الهيئات».

وأضاف عاشور لـ«الشرق الأوسط» أن «الفنانة تعبر عن قناعاتها بكل قوة ووضوح حتى لو كانت ستصدم بتيارات تتبنى نظرة دونية للفن أو المرأة عموماً، وهو ما يحسب لها كقيمة بحد ذاتها».

وتعود بداية الخلاف إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين، على هامش حضورها فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث انتقدت ما أسمته ظاهرة «مساوئ استخدام منصات التواصل الاجتماعي»، التي تتضمن، بحسب ما ورد على لسانها، «قيام شخصيات عامة بتجميع الصحافيين في الشارع والإدلاء بتصريحات مسيئة».

وعلى الرغم من أنها لم تذكر مرتضى منصور بالاسم، فإنه فُهم من كلامها أنها تقصده بشكل واضح، ولا يحتمل أي التباس، خصوصاً حين أشارت إلى أن «تلك العبارات المسيئة تتضمن تعبيرات غير لائقة»، وفق قولها.

ولم يتأخر ردّ منصور كثيراً، إذ وجّه إليها رسالة تهديد مبطنة، قائلاً: «بلاش أنا يا إلهام... أنا عارف عنك كل حاجة»، وهو ما أشعل الأجواء بشدة، خصوصاً حين دعاها لاحقاً إلى «مواجهة علنية» أمام فندق «سميراميس» بالقاهرة، ليكشف ما اعتبره «أسراراً وخفايا بشأن ماضيها»، وفق تعبيره.

وأشار الناقد الفني محمد عبد الرحمن إلى أن «إلهام شاهين من الفنانات اللاتي لا ينفصلن عن قضايا الواقع ويشتبكن مع همومه بشكل شخصي دون أن يكتفوا بدورهم التقليدي على الشاشة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأخذ والردّ بين الشخصيات العامة يجب أن يتم في إطار أخلاقيات إدارة الخلاف المشروع بكل احترام، أما دون ذلك فالقانون يجب أن يأخذ مجراه».