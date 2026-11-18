تحقق النيابة العامة المصرية في بلاغ نقيب الممثلين، أشرف زكي، ضد زميلته لقاء سويدان على خلفية نشرها مقاطع فيديو ومنشورات عبر حسابها على «فيسبوك» أكد أنها تتضمن معلومات «كاذبة ومسيئة تستهدف الإساءة إليه والتشهير به».

وجاء البلاغ بعد أيام من استماع النيابة العامة المصرية لأقوال لقاء سويدان في بلاغات قدمتها للنيابة العامة ضد أشرف زكي وأعضاء مجلس إدارة نقابة «المهن التمثيلية» اتهمتهم فيها بإهدار المال العام على خلفية تعاقدات بالأمر المباشر على شراء وتأجير عدد من المسارح بالقاهرة والإسكندرية من دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية والحصول على موافقتهم.

وخلال مقاطع «بث مباشر» عبر حسابها على «فيسبوك» نشرت لقاء سويدان أحاديث عدة تطرقت فيها لما وصفتها بمشكلات في تجمع سكني نفذته نقابة الممثلين، ويعاني المقيمون فيه من مشكلات، بالإضافة إلى حديثها عن تلقي تهديدات من أحد أقارب نقيب الممثلين.

وأوقفت «نقابة الإعلاميين» لقاء سويدان عن الظهور على الشاشات، حيث تقوم بتقديم برنامج تلفزيوني، بحسب بيان مساء الثلاثاء، مع إحالتها للتحقيق بالنقابة على خلفية ما رُصد عبر «المرصد الإعلامي» التابع للنقابة من مخالفتها لأحكام قانون النقابة.

وعقب الإعلان عن القرار، أكدت لقاء سويدان في تدوينة على «فيسبوك» استمرارها في مسارها القانوني، مع التأكيد على قوة موقفها، في حين كررت تصريحات صحافية وإعلامية في الأيام الماضية عن استخدام حقها الدستوري في طلب التحقيق فيما عدّته «فساداً، ومخالفات لديها مستندات بشأنها»، وفق منشوراتها.

أشرف زكي نقيب الممثلين (حساب النقابة على «فيسبوك»)

ورفض نقيب الممثلين أشرف زكي، في تصريحات إعلامية خلال الأيام الماضية، أي أحاديث عن تفاهمات أو تسويات ودية بينهما لكون الأمر مرتبط بالتشكيك في الذمة المالية، مؤكداً رغبته في اتباع المسار القانوني بحق كل ما جرت إثارته من أمور.

وسبق أن أعلن عدد من الفنانين تضامنهم مع نقيب الممثلين، ورفض الاتهامات الموجهة إليه، منهم يسرا وحسن الرداد ومي كساب، متحدثين عن مواقفه الإنسانية معهم وقدرته على إدارة شؤون النقابة والتعامل مع المشكلات التي تواجه زملاءهم، في حين أكدت لقاء سويدان أنها تلقت تهديدات بشطبها من النقابة عندما حاولت إثارة المخالفات - التي قدمت بها بلاغات للنيابة - مع النقيب مرات عدة قبل اللجوء إلى المسار القانوني.

وقال الناقد الفني خالد محمود لـ«الشرق الأوسط» إن التقدم ببلاغات للنائب العام حول مخالفات مالية يحول أي سجال إلى «مسألة خاضعة للتحقيق من الجهات المختصة، وبالتالي لا يتوجب التعامل معه وإثارته بشكل مبالغ فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنحه أكبر مما يستحق»، مشيراً إلى أن الأمر في النهاية مرتبط بشأن نقابي.

وأضاف أن «نقيب الممثلين اعتاد احتواء أي أزمات أو خلافات تحدث داخل النقابة عبر الحوار، وهو أمر قد يجد فيه حرجاً هذه المرة لكون الأمر مرتبطاً به وليس بأطراف أخرى، لكن في المقابل يمكن أن تتدخل أطراف أخرى لاحتواء الأمر».

رأي يدعمه الناقد الفني أحمد سعد الدين الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوقائع التاريخية لمثل هذه النوعية من الخلافات والسجالات الإعلامية تنتهي عادة بالتصالح مع دخول وسطاء يتمتعون بمصداقية لدى الطرفين ولديهم قدرة على تقريب وجهات النظر.

وأضاف أن «أحاديث لقاء سويدان بشأن المخالفات لو ثبتت صحتها فإنها ستكون محل تحقيق من الجهات القضائية، لكن التساؤل الأهم حول إثبات ما تراه مخالفات بالمستندات والأوراق وليس بكلام مرسل».