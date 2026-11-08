ترحيب في مصر بمبادرة مقاطعة «لقاءات التشهير»

لاقت دعوة نقيب الصحافيِّين المصريِّين لمقاطعة «لقاءات التشهير وانتهاك الأعراض»، التي يقوم بها بعض الأفراد، ترحيباً في الوسطَين الفني والصحافي، وتبنى عدد من الصحافيِّين قرارات المقاطعة، وأشادت بها الفنانة إلهام شاهين.
ودعا نقيب الصحافيِّين المصريِّين خالد البلشي (الجمعة) إلى مقاطعة المؤتمرات واللقاءات التي تتضمَّن تشهيراً بالأفراد وخوضاً في حياتهم الخاصة، متطرقاً إلى مسؤولية المواقع الإلكترونية عن تداول الإساءات، وحدود التغطية الصحافية للنزاعات الشخصية.
وطالب البلشي الصحافيِّين وإدارات التحرير بالامتناع عن تغطية هذه اللقاءات، وعدم منح مروجي خطابات السب والقذف مساحات إعلامية تسهم في توسيع انتشارها، مبدياً قلقه من اتجاه بعض المواقع الإلكترونية إلى تغطية مؤتمرات ولقاءات، خصوصاً لأطراف في نزاعات قضائية ومجتمعية، تتناول قضايا منظورة أمام القضاء وتخوض في العلاقات الشخصية.
وانتقد ملاحقة أخبار أشخاص يتعمدون إثارة الخصومات والمعارك الجانبية، لكون تضخيم هذه الممارسات يصرف الاهتمام عن القضايا الأساسية للمجتمع، مشدداً على أن نقل الشتائم والعبارات المسيئة تحت مبرر التغطية الصحافية لا يعفي المؤسسات من مسؤوليتها المهنية.
وحذر البلشي من تحوُّل النشر إلى وسيلة لتوسيع نطاق الإساءة وتصفية الحسابات لأن النقد الجاد يركز على كشف مَواطن الخلل، ويحترم حقوق الأفراد، داعياً إلى التَّوقُّف عن ملاحقة مروجي هذه الخطابات أو منحهم منابر إعلامية تحت شعار متابعة الموضوعات الرائجة.
جاء ذلك على خلفية مؤتمر صحافي عقده رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور أمام مكتبه، الخميس الماضي، تضمَّن ما وُصفت بأنها «تجاوزات» بحق كثير من الشخصيات العامة، من بينهم فنانات وفنانون، في مقدمتهم إلهام شاهين التي اتهمها منصور بالهروب إلى أميركا خوفاً مما سيتحدث به عنها، في وقت كانت موجودة فيه بمدينة نيويورك لحضور مهرجان سينمائي بدعوة من القائمين عليه.
من جانبها، أيَّدت الفنانة إلهام شاهين دعوة البلشي إلى مقاطعة المؤتمرات واللقاءات التي تتضمَّن تشهيراً بالأفراد وانتهاكاً لخصوصيتهم، مؤكدة في بوست نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك» دعمها لما تضمَّنه البيان من مطالبة بالامتناع عن تغطية هذه اللقاءات. وأضافت: «أحترم وأؤيد كل كلمة في البيان... الصحافة المهنية هي التي تبني وتثقف وتحمي الأبرياء وترتقي بالوعي العام، ولا تكون أبداً أداة لنشر البذاءات... كل الاحترام للصحافة المحترمة التي تحافظ على صورة مصر والمصريِّين».
وقدَّمت إلهام شاهين شكوى ضد مرتضى منصور بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خلفية التجاوزات التي صدرت بحقها في تصريحاته، مطالبة المجلس بإبلاغ النيابة العامة بالنتائج لضمِّها إلى البلاغات التي تقدَّمت بها بالفعل للنيابة العامة، مع مطالبتها بحجب صفحته الموثَّقة على «فيسبوك»، وهي الشكوى التي أُحيلت إلى لجنة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بحسب بيان المجلس، السبت.
وقال الناقد الفني محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن الترحيب الذي حظيت به دعوة نقيب الصحافيِّين جاء انعكاساً طبيعياً لقيام عدد كبير من وسائل الإعلام في الأساس بمنع بثِّ هذا المحتوى من خلالها سواء عبر البث المباشر أو كتابة محتواه الذي يكون جاذباً في كثير من الأحيان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، عاداً أن تحرُّك النقيب خطوة جادة نحو وقف مثل هذه التصريحات، وأساس يمكن البناء عليه بشكل جيد مستقبلاً.
وأضاف: «هناك بعض الأشخاص اعتادوا الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال افتعال خلافات، والإدلاء بتصريحات تحمل سباً وقذفاً تجاه الفنانين، مع عدم التصريح بوضوح تجاه مَن يقصدونه لتجنُّب الملاحقات القضائية»، مؤكداً أهمية ألا تسمح وسائل الإعلام باستغلال هذا الأمر تحت أي مسميات.
ويتفق الخبير في الإعلام الرقمي و«السوشيال ميديا»، معتز نادي، مع دعوة البلشي «في ظلِّ أهمية فهم الآليات التي تمنح هذا المحتوى انتشاراً وتضمن استمراره رغم الانتقادات الواسعة الموجَّهة إليه»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الغضب من المحتوى المبتَذل قد يتحوَّل، في بيئة الإعلام الرقمي، إلى وسيلة للترويج له؛ إذ يعيد البعض نشر مقاطع منه للتحذير أو الانتقاد، ثم يتداولها آخرون بدافع السخرية، لينتهي الأمر بمنح صاحبها انتشاراً ربما لم يكن يتوقعه، وتصبح محاولات إدانته جزءاً من دائرة ترويجه».
وأكد نادي أن مسؤولية المؤسسات الإعلامية تتضاعف في هذا السياق، فليس كل ما يتصدَّر قوائم التداول يستحق التغطية، ولا يحمل كل ما يشغل المستخدمين قيمةً إخباريةً، مشيراً إلى «وجود فارق مهني بين مناقشة ظاهرة اجتماعية تستحق الاهتمام، وتحويل تفاصيل الحياة الخاصة والتشهير بالأشخاص إلى مادة لجذب المشاهدات».
وشدَّد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها احترام الخصوصية وإتاحة حقِّ الرد، ومراعاة الضوابط التي تصون حقوق جميع الأطراف، بوصفها أسساً لأي عمل يستهدف إخبار الجمهور وإعلامه.