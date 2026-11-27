أعاد «حادث الوراق» في محافظة الجيزة المصرية، بما حمله من تفاصيل إنسانية مؤلمة وأسفر عن سقوط 31 ضحية، إلى الواجهة مشاهد سينمائية أيقونية تصور عمق الصدمة على الوجوه في لحظات الكوارث الجماعية، فضلاً عن تراكم الغضب الشعبي وحرارة الانفعال إزاء ما يراه البعض «تقصيراً في حماية الأرواح أو عدم جدية في محاسبة المقصرين».

وكان مشهد المرافعة التي قدمها أحمد زكي، ضمن أحداث فيلم «ضد الحكومة»، إنتاج عام 1992، الأبرز في هذا السياق، لما تضمنته كلمات الشخصية الرئيسية، المحامي مصطفى خلف، من قوة وتأثير، إذ يطالب بتحقيقات شفافة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين عن كارثة «أتوبيس الموت» التي راح ضحيتها، بحسب أحداث العمل، 20 تلميذاً في عمر الزهور.

ومن إنتاج العام نفسه، استعاد نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مشهد هتاف ساخر من فيلم «الإرهاب والكباب» لعادل إمام، وتدور حبكته الدرامية حول حالة من الحنق الجماعي بين مجموعة من المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بالإجراءات البيروقراطية وعدم المساواة أمام القانون، فقرروا احتجاز رهائن، في مفارقة كوميدية، من دون أن يكون لهم أي مطلب سياسي سوى احترام آدمية المواطن وحقه في العيش الكريم.

حادث الوراق أفجع المصريين (فيسبوك)

وعدّ الناقد والمؤرخ الفني أيمن الحكيم السينما المصرية «مرآة صادقة لما يصادفنا في حياتنا»، لا سيما موجة الأفلام الواقعية التي سادت في حقبتي السبعينات والثمانينات، على يد نخبة من مؤلفي ومخرجي هذا التيار، الذين تميزوا بالأصالة والعمق، مثل وحيد حامد وبشير الديك وعاطف الطيب ومحمد خان.

وأضاف الحكيم لـ«الشرق الأوسط» أن «عبارة (كلنا فاسدون، لا أستثني أحداً، حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة)، على سبيل المثال، التي قالها الكاتب بشير الديك على لسان أحمد زكي في (ضد الحكومة)، تظل مشتبكة طوال الوقت مع معنى الضمير ومساءلة النفس، ونستدعيها لا شعورياً في وقت الأزمات الكبرى والصدمات العميقة».

وتصدر حادث الطريق الدائري بالوراق «الترند» على منصات التواصل الاجتماعي في «غوغل» و«إكس» بمصر، الجمعة، مع تداول صور للسيارات المحترقة، وقصص عن الواقعة، اتخذ بعضها شكلاً رمزياً للبطولة.

وأوضح الناقد الفني محمد رفعت أنه «يتفهم تماماً إعادة تداول مشهد مرافعة أحمد زكي من فيلم (ضد الحكومة) للمخرج عاطف الطيب في أعقاب حريق الوراق، لأن ما يحمله من دلالات يتجاوز حدود العمل السينمائي إلى واقع نعيشه ونصطدم بتفاصيله من وقت إلى آخر، كما تحول المشهد إلى صرخة في وجه الإهمال وغياب المسؤولية، تعبيراً عن غضب مجتمع يدفع أبرياؤه ثمن أخطاء لم يرتكبوها، حيث بدت كلمات المرافعة، رغم مرور سنوات طويلة على الفيلم، وكأنها كُتبت اليوم».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «السينما المصرية امتلكت في لحظات مهمة شجاعة استباق الواقع وكشف عيوبه، كما أن إعادة تداول هذه المشاهد ليست مجرد حنين إلى أفلام الزمن الجميل، وإنما محاولة لاستدعاء ذاكرة فنية واجتماعية لم تفقد معناها، رغم استمرار أوضاع سلبية على مدى سنوات طويلة».

ولفت إلى أنه «يؤمن بشدة بأن السينما قادرة على تجسيد أزمات الواقع، بل إن من أهم وظائفها أن تكون مرآة للمجتمع، وأن تتجاوز مجرد الترفيه إلى كشف الخلل وتسليط الضوء على القضايا المسكوت عنها، كما أن الأفلام الجادة لا تكتفي برصد الكارثة بعد وقوعها، وإنما تحاول البحث عن جذورها وأسبابها، وتطرح أسئلة حول حدود المسؤولية الإنسانية والاجتماعية، وتمنح الضحايا صوتاً قد لا يجدونه في أماكن أخرى».

وأشار رفعت إلى أن «لدينا في تاريخ السينما المصرية نماذج أخرى مهمة تناولت أزمات مشابهة، منها فيلم (الكيت كات)، إنتاج عام 1991 وبطولة محمود عبد العزيز، الذي قدم صورة لواقع اجتماعي يعاني التهميش والفقر؛ وفيلم (البريء)، بطولة أحمد زكي وإنتاج عام 1986، الذي كشف أشكالاً من القهر وانتهاك الكرامة الإنسانية».