فايغل في صراع على الكرة مع لاعب الفيحاء (تصوير: نايف العتيبي)

أكد الألماني جوليان فايغل، لاعب فريق القادسية السعودي، أن فترة الراحة التي تسبق مواجهة النصر المرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين ستمنح فريقه فرصة مثالية لاستعادة جاهزيته البدنية والتحضير بصورة جيدة، مشدداً على أن القادسية سيدخل المواجهة بهدف تحقيق الفوز.

وقال فايغل، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب الفوز على الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين: «سيكون أسبوع الراحة مفيداً لنا للتحضير لمواجهة النصر، فقد مررنا أخيراً، كما حدث قبل فترة التوقف الدولي، بجدول مباريات مزدحم للغاية، بالكاد تتمكن خلاله من التدريب، وتقتصر الأمور على محاولة الاستشفاء».

وأضاف: «سيكون من الجيد أن ندخل مواجهة النصر بانتعاشة وجاهزية بدنية عالية، وبالتأكيد سندخلها بهدف الفوز».

️ | جوليان فايغل لاعب #القادسية لوسائل الإعلام:- أعتقد أننا سعداء للغاية بالفوز. لم تكن مباراة سهلة، ولدينا جدول مباريات مزدحم وصعب. كان من المهم جداً بالنسبة لنا أن نبدأ مشوارنا في الدوري أيضاً بحصد النقاط الثلاث بعد فترة التوقف الدولي. #القادسية_الفيحاء... pic.twitter.com/RLumhibNZA — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 27, 2026

وأعرب اللاعب الألماني عن سعادته بالانتصار أمام الفيحاء، مشيراً إلى أهمية مواصلة النتائج الإيجابية على الصعيد المحلي بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال فايغل: «نحن سعداء للغاية بالفوز، لم تكن مباراة سهلة، ولدينا جدول مباريات مزدحم وصعب، وكان من المهم جداً بالنسبة إلينا أن نستأنف مشوارنا في الدوري بحصد النقاط الثلاث بعد فترة التوقف الدولي».

وتابع: «قدمنا أداءً جيداً للغاية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولذلك أردنا مواصلة الانطلاقة ذاتها في الدوري وإظهار إمكاناتنا».

وأشاد فايغل بالعقلية التي أظهرها لاعبو القادسية أمام الفيحاء، قائلاً: «لم يجعل الفيحاء الأمور سهلة علينا، وكان علينا أن نعاني ونقاتل، لكنني أعتقد أن الفريق أظهر عقلية رائعة، وفي النهاية حققنا فوزاً مستحقاً».

كما أشاد لاعب القادسية بالدور الذي يؤديه اللاعبون البدلاء في حسم المباريات، مستشهداً بالهدف الذي سجله تركي العمار في شباك الفيحاء.

وقال: «نجح تركي العمار في تسجيل هدف، ومن الرائع دائماً أن تعلم أن البدلاء قادرون أيضاً على حسم المباريات. أعتقد أن محمد القحطاني وسانغاري وكل من شارك بديلاً قدموا كل ما لديهم للفريق، دون أي إحباط بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء».

واختتم فايغل حديثه في هذا الجانب قائلاً: «هذا ما كنا نحتاج إليه، ففي بعض الأحيان تكون هذه التفاصيل هي التي تحسم المباريات، ولهذا السبب نحن سعداء للغاية».