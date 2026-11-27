أعلن الاتحاد السعودي للجمباز حصول الحَكمة زهرة العسكري على شارة التحكيم الدولية في الجمباز الفني «آنسات»، المستوى الرابع، وذلك بعد اجتيازها اختبارات «الدولي للجمباز».
وعبّرت زهرة عن فرحتها قائلة: «أُوجه شكري إلى كل مَن دعّمني لنيل هذه الرخصة، اتحاد اللعبة، وثامر بركة المدير الفني في الاتحاد، والحَكمات الدوليات، ورئيسة الاتحاد الدولي دونتلا ساتشي، ونائبتها الدكتورة نهاد زايد، ورئيسة الاتحاد العربي ريما عامر، وعائلتي الداعمة لي».
وتابعت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت مسيرتي التحكيمية في فبراير (شباط) 2024، حيث يُعد الجمباز من أصعب الرياضات من ناحية القوانين والرموز، وحكمت موسمين بمعدل 10 بطولات محلية مصاحَبة بدورات مكثفة في كل فترة».
وأضافت: «عدد الحَكمات المحليات حالياً 25 حَكمة، وجرى ترشيح بعض الحكمات لدخول الاختبار الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اجتازت الاختبار 3 حكمات، للمرة الأولى، هنّ: ريم هرساني، وشادن الثبيتي، والعنود الكعبي، ولم يحالفني الحظ لاجتياز الاختبار لمشكله فنية، لكن، ولله الحمد، حصلت لي الفرصة لإعادة الاختبار واجتيازه».