كشف الإسباني غابري فيغا، لاعب بورتو البرتغالي الحالي والأهلي السعودي (سابقاً)، عن كواليس انتقاله إلى الدوري السعودي، والأسباب التي دفعته إلى مغادرة سيلتا فيغو الإسباني، مؤكداً أن الجانب المالي كان أحد دوافع اتخاذ القرار، لكنه لم يكن العامل الوحيد، مشدداً على اعتزازه بالتجربة التي خاضها بقميص الأهلي.

وقال فيغا، في مقابلة بثّتها القنوات الرسمية لنادي بورتو، الخميس، ونقلتها صحيفة «أو جوغو» البرتغالية، عن أسباب انتقاله إلى السعودية: «لن أخفي أن هناك جانباً مالياً، ولا أحب أن أقول إن ذلك يؤمّن مستقبلك مدى الحياة، لكنه يضعك في مستوى مختلف».

وأوضح لاعب الوسط الإسباني أن انتقاله إلى الأهلي جاء في توقيت كان فيه ناديه السابق بحاجة إلى عائد مالي لإعادة هيكلة منظومته، قائلاً: «جميعنا ممن يعملون في كرة القدم نعيش منها أيضاً، ونحن محظوظون بذلك، لكن القرار جاء في وقت كان فيه سيلتا فيغو بحاجة إلى تلك الأموال لإعادة الهيكلة، فهو نادٍ يحتاج إلى بيع اللاعبين من أجل الاستمرار، وهكذا تسير الأمور في إسبانيا».

وأضاف: «أعتقد أن الصفقة كانت جيدة جداً للنادي أيضاً، إذ كانت أكبر عملية بيع في تاريخه، وكنت دائماً حريصاً على أن أسير جنباً إلى جنب مع النادي. ومن بين الخيارات التي كانت متاحة أمامي، كان هذا الخيار الأكثر راحة بالنسبة لي، وشعرت بأنه الخطوة الصحيحة».

وقال فيغا إنه لم يندم على انتقاله إلى الدوري السعودي «أعتقد أن التوقيت والقرار كانا مثاليين. ولو اتخذت خياراً آخر لندمت عليه طوال حياتي، لأن تجربتي كانت جيدة جداً».

واستعاد الإسباني ذكرياته مع الأهلي، مشيداً بالأسماء الكبيرة التي زاملها خلال تجربته في السعودية، وقال: «حققت الألقاب، ولعبت إلى جانب لاعبين كبار أصبحوا الآن أصدقائي، مثل روبرتو فيرمينو وروجر إيبانيز ورياض محرز، وما زلت أحتفظ بعلاقة جيدة معهم جميعاً. وهذه تجربة لا يستطيع الجميع الحديث عن خوضها، وعليّ أن أقدّرها كثيراً».

وأشار فيغا إلى أن تجربته في السعودية أسهمت في وصوله إلى بورتو، مضيفاً: «لقد منحتني أيضاً فرصة الانضمام إلى نادٍ كبير مثل بورتو، وربما لو انتقلت حينها إلى فريق آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا، لما أتيحت لي فرصة اكتشاف كل هذا، وعيش ما أعيشه الآن، وممارسة ما أحب القيام به أكثر من أي شيء آخر».

وكان فيغا قد انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023 قادماً من سيلتا فيغو الإسباني، في صفقة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الكروية الأوروبية، نظير المكانة التي حظي بها اللاعب آنذاك، بوصفه أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية.

وأمضى لاعب الوسط الإسباني موسمين بقميص الأهلي، أسهم خلالهما في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة عام 2025، قبل أن يعود إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة بورتو البرتغالي، حاملاً معه تجربة أكد أنه لا يندم على خوضها.