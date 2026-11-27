انطلقت، الجمعة، في العاصمة الرياض، منافسات بطولة السعودية للسهام، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسهام خلال الفترة من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط مشاركة قياسية تُعد الكبرى في تاريخ الاتحاد، وبجوائز مالية تبلغ 3 ملايين و240 ألف ريال.
وتُعد البطولة إحدى أكبر بطولات الموسم الرياضي 2026–2027، إذ تجمع نخبة من الرماة والراميات من مختلف مناطق المملكة، في منافسات تمتد على مدار 8 أيام، يتنافس خلالها المشاركون في مختلف الفئات العمرية وفئات القوس الأولمبي والمركب.
واستُهلت البطولة بالتدريبات الرسمية لمنافسات فئة السهم الأزرق، إلى جانب عقد الاجتماع الفني لمديري الفرق، على أن تتواصل المنافسات وفق البرنامج الزمني المعتمد، وصولاً إلى منافسات فئة السهم الأحمر وختام البطولة، يوم الجمعة، الموافق 4 ديسمبر.
وتعكس المشاركة القياسية في هذه النسخة النمو المتسارع الذي تشهده رياضة السهام في المملكة، واتساع قاعدة ممارسيها، إلى جانب التطور الملحوظ في مستويات الرماة والراميات وارتفاع حجم التنافس بين الأندية.
ويسعى الاتحاد السعودي للسهام من خلال تنظيم البطولة إلى تعزيز التنافسية، ورفع المستوى الفني للرماة والراميات، واكتشاف المواهب الواعدة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية.