شارك محمد محزري لاعب فريق الهلال السعودي، في الجزء الأول من الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم (الأربعاء)، قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي، في مؤشر على اقترابه من استعادة جاهزيته البدنية والعودة إلى خيارات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

وتأتي مشاركة محزري الجزئية في التدريبات ضمن مراحل تجهيزه للعودة إلى الملاعب، وسط تطلعات الجهاز الفني للاستفادة من خدماته في المواجهات المقبلة، مع اقتراب الفريق من لقاء الاتفاق يوم السبت المقبل.

وكان محزري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال فترة التوقف الدولي الماضي، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، ما دفع الجهاز الفني للأخضر إلى استبعاده من المعسكر حينها، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع.