أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم السعودي، أن الحدَّ من القوة الهجومية لفريق الاتحاد، والسيطرة على مجريات اللعب، والاستحواذ على الكرة، تمثل أبرز المرتكزات الفنية لفريقه في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن الاتحاد يمتلك قوة هجومية كبيرة، ويسجل كثيراً من الأهداف، ويقدم مستويات مميزة هذا الموسم، مشيراً إلى التطور الذي شهده أسلوبه الهجومي.

وقال المدرب الفرنسي: «هدفنا الحد من خطورتهم الهجومية، مع السيطرة على مجريات المباراة والاستحواذ على الكرة بنسبة أكبر منهم، لأن التخلي عن الاستحواذ سيجعل المباراة صعبة بالنسبة لنا».

وأشار غالتييه إلى أن خط وسط الاتحاد شهد تغييرات كبيرة مقارنة بالموسم الماضي، وأصبح يتمتع بحيوية أكبر ومعدل عمل أعلى.

وعن جاهزية لاعبيه، أوضح أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد التشكيلة الأساسية، إذ يسعى إلى تقييم مدى استشفاء بعض اللاعبين خلال الـ48 ساعة التي تلت مواجهة الدحيل القطري، التي اتسمت بمتطلبات بدنية عالية، وشهدت نسقاً عالياً من اللعب.

وأضاف: «لدينا لاعبون يتميزون بالفاعلية في التحولات، لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك وحده، علينا استغلال المساحات التي يتركها المنافس عندما نكون في وضعية دفاعية منظمة، والاستفادة من التحولات الهجومية».

وشدد مدرب نيوم على أن اللعب السريع والمباشر يمثل إحدى أبرز نقاط قوة فريقه، إلا أن الاستحواذ على الكرة خلال فترات من المباراة سيكون مهماً لإجبار المنافس على بذل مزيد من الجهد، وفرض إيقاع اللعب وصناعة الفرص التهديفية، مؤكداً امتلاك فريقه الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، خصوصاً على طرفي الملعب.

وعن مواجهة الفريقين في الموسم الماضي، أوضح غالتييه صعوبة إجراء المقارنة، رغم الأداء المميز الذي قدمه نيوم حينها، نظراً للتغييرات الكبيرة التي طرأت على صفوف الفريقين، وامتلاكهما حالياً خصائص وإمكانات مختلفة.