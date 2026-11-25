أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، اليوم (الأربعاء)، إعادة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، عقب استبعاد القوائم الأربع المرشحة، لعدم استيفائها شروط الترشح، وعدم بقاء أي قائمة مؤهلة لاستكمال العملية الانتخابية.

وحددت اللجنة الفترة من الأحد 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حتى الخميس 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاستقبال ملفات المرشحين، على أن تُعقد الجمعية العمومية الانتخابية، ويُجرى الاقتراع يوم 21 ديسمبر المقبل.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضي، ترشح قائمة المسحل للقائمة النهائية قبل أن تعود لإلغاء قرارها.

#عاجل و خاص | مصادر «الشرق الأوسط»: محمد المسحل ينفرد بسباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس بعد استبعاد منافسيهقائمته الوحيدة التي استوفت الشروط... ومهدي اجتاز المقابلة وأخفق في شرط العضو الأولمبي... واستبعاد العريفي واللهيبيhttps://t.co/FYphnkpzvg — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وأسفرت نتائج الفحص النهائي عن استبعاد قوائم محمد المسحل، وصالح العريفي، وعبد الله اللهيبي، وناصر مهدي، لأسباب متفاوتة، شملت عدم اجتياز المقابلات الشخصية، وعدم استيفاء شروط الخبرة والمؤهلات التعليمية والتمثيل النسائي وتمثيل ذوي الإعاقة.

واستُبعدت قائمة محمد بن حسن المسحل بسبب خلوها من العنصر النسائي، إثر استبعاد المرشحة سارة حسن القحطاني، التي اقتصرت خبرتها على ست سنوات، بما يخالف أحكام الفقرة السابعة من المادة الـ23 من اللائحة العامة للانتخابات، وترتب على ذلك مخالفة القائمة لأحكام الفقرة الـ13 من المادة ذاتها.

وضمت قائمة المسحل ثمانية مرشحين، هم: محمد بن حسن المسحل رئيساً، وتوفيق يحيى معافا نائباً للرئيس، وعضوية فهد عبد الله الشهري، ونواف عبد الرحمن السلطان، وعبد العزيز سعود العمران، وصالح علي الرويبعه، وعبد العزيز محمد الجربوع، وسارة حسن القحطاني.

وجاء استبعاد قائمة صالح بن حامد بن أحمد العريفي بسبب عدم اجتياز المرشح للرئاسة المقابلة الشخصية المطلوبة بموجب الفقرة الثالثة من المادة الـ25 من اللائحة العامة للانتخابات، رغم قبول بقية أعضاء قائمته.

وضمت قائمة العريفي ثمانية مرشحين، هم: صالح بن حامد بن أحمد العريفي رئيساً، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الدايل نائباً للرئيس، وعضوية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن السلامة، وسعد بن زيد بن سعد الصقعبي، وعمر بن صالح بن أحمد السعيد، ونوف بنت حمد بن عبد الرحمن الحمدي، ونورة بنت عبد العزيز بن محمد الموسى، ومشاري بن عبد الله بن عقاب الهرف.

كما استُبعدت قائمة عبد الله بن حامد بن ناصر اللهيبي بسبب عدم اجتياز المرشح للرئاسة المقابلة الشخصية المطلوبة، إلى جانب استبعاد أحد أعضاء القائمة، صالح بن محمد بن إبراهيم آل خلف العريفي، لثبوت عضويته في مجلس إدارة اتحاد آخر، وعدم تقديم ما يُثبت استقالته، مما يُبقي مانع الترشح قائماً، وفقاً للفقرة الخامسة من موانع الترشح المنصوص عليها في المادة الـ25 من اللائحة العامة للانتخابات.

وضمت قائمة اللهيبي عشرة مرشحين، هم: عبد الله بن حامد بن ناصر اللهيبي رئيساً، وأحمد بن هادي بن حسن الشراحيلي الفيفي نائباً للرئيس، وعضوية أحمد بن يحيى بن محمد فلوس، وماجد بن نهيل بن سبت الظاهري، وعبد العزيز بن سعود بن حمود السليم، وصالح بن محمد بن إبراهيم آل خلف العريفي، ومحمد بن عبد الله بن محمد آل حمد، وأسماء بنت عبد الله بن راشد الشبانات، ومحمد بن أحمد بن علي باخذلقي، وعبد العزيز بن حمد بن سعود السعدان.

ورغم اجتياز الدكتور ناصر عبد الله عمر مهدي المقابلة الشخصية المطلوبة للترشح للرئاسة، فإن قائمته استُبعدت إثر استبعاد خالد حمد خالد الضامر، المرشح الوحيد من ذوي الإعاقة ضمن القائمة، بسبب عدم بلوغ مؤهله التعليمي درجة البكالوريوس، مما أدى إلى عدم استيفاء شرط اشتمال القائمة على شخص من ذوي الإعاقة، وفقاً للفقرة الـ14 من المادة الـ23 من اللائحة العامة للانتخابات.

وضمت قائمة مهدي 11 مرشحاً، هم: الدكتور ناصر عبد الله عمر مهدي رئيساً، وعبد العزيز كمال حسين شكري نائباً للرئيس، وعضوية سعود أسعد ناصر رحيمي، وعفت سعيد محمد باديب، ومزنا جابر أحمد الودعاني الدوسري، ومعتز عبد الله محمود عبد الغفار، وخالد صالح عبد الرحمن القرعاوي، وخالد حمد خالد الضامر، وفيصل صالح علي التركي، وعمر أيمن أسعد عبده، وأحمد محمد أحمد آل عريف.

وأظهرت نتائج الفحص أيضاً استبعاد عمر عبده وأحمد آل عريف، إذ أوردت اللجنة ملاحظة تتعلق بعدم تقديم ما يثبت تصديق وزارة التعليم على المؤهل العلمي الصادر من خارج المملكة.

واستندت اللجنة العامة للانتخابات في قرارها إعادة فتح باب الترشح إلى الفقرتين الـ13 والثالثة من المادة السابعة من اللائحة العامة للانتخابات، اللتين تمنحانها صلاحية إعادة فتح باب الترشح أو وقفه وتحديد مواعيده.

ودعت اللجنة الراغبين في الترشح إلى تقديم ملفات قوائمهم الانتخابية خلال الفترة المحددة، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لاستيفاء شروط الترشح، وفقاً للمادتين الـ23 والـ31 من اللائحة.

ووفقاً للبرنامج الزمني الجديد، ستجري عملية فحص وإعلان القوائم الأولية للمرشحين والناخبين وإجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر، على أن تُقدم الطعون يومي 11 و12 ديسمبر، ويُنظر فيها خلال الفترة من 13 إلى 15 من الشهر ذاته.

وستُعلن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر، قبل إجراء الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الانتخابية في 21 ديسمبر، فيما خُصص يومَا 22 و23 ديسمبر لتقديم الطعون على إجراءات الانتخابات، والفترة من 24 إلى 26 ديسمبر للنظر فيها.