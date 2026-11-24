أبدى الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب السد القطري، أسفه إزاء نتيجة مواجهة النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن سوء الحظ لا يزال يلاحق فريقه، رغم الروح القتالية التي أظهرها لاعبوه.

وتلقى السد القطري خسارة من أمام مُضيفه النصر السعودي بنتيجة 2-1.

وقال رازفان، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: «ليس هناك الكثير لقوله عن مباراة اليوم، فالحظ السيئ يلاحقنا. أظهر اللاعبون قدرتهم على القتال، وقدموا أداءً يعكس روحهم القتالية، لكن كما ذكرت، فإن سوء الحظ يلاحقنا».

وعن حظوظ فريقه في المنافسة القارية، قال المدرب الروماني: «شخصية السد تتمثل في دخول كل مباراة بهدف الفوز والقتال، وأرى أن جدولة مباريات دوري أبطال آسيا ظالمة لنا، لكنني لا ألقي اللوم على أحد، فهذا ما أسفرت عنه القرعة».

وأضاف: «علينا أن نقاتل حتى النهاية في المباريات المقبلة، فهذه هي عادات نادي السد».

وفيما يتعلق باستبدال أكرم عفيف وعدم إكماله المباراة، أوضح رازفان: «أكرم لاعب مهم بالنسبة إلينا، وهذه مباراته الثانية في الموسم، ولم نتركه يكمل الدقائق التسعين، لأننا بحاجة إلى تجديد الطاقة، خصوصاً في ظل المباريات التي تنتظرنا».

وشدد مدرب السد على ثقته بقدرات لاعبيه، قائلاً: «لدينا ثقة بجميع اللاعبين، وعقلية النادي تتوافق مع توجهات الجهاز الفني، ونؤمن بقدرة اللاعبين على إحداث التأثير».