ردّ الدحيل القطري اعتباره أمام نيوم، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الثلاثاء، على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

ونجح الفريق القطري في تعويض خسارته القاسية أمام منافسه بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بمدينة تبوك، ليقلب موازين المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي.

واستهل الدحيل المواجهة بقوة، إذ افتتح سيكو يإنساني التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز راشد العبد الله تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة العشرين، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق القطري بهدفين دون رد.

لكن نيوم عاد بقوة عقب الاستراحة، وقلص اليوناني جورجيوس ماسوراس الفارق في الدقيقة 49، قبل أن يدرك الجزائري سعيد بن رحمة التعادل في الدقيقة 55، مستفيداً من تمريرة الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

ورغم عودة الفريق السعودي المثيرة، نجح الدحيل في تسجيل الهدف الثالث بواسطة إبراهيما بامبا، ليحسم مواجهة حافلة بالتقلبات، ويحقق انتصاراً مهماً للفريق.

ورفع الدحيل رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة، بينما تجمد رصيد نيوم، عند 6 نقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة.

وأعاد الانتصار الثقة إلى صفوف الدحيل، بينما بات نيوم مطالباً باستعادة توازنه خلال الجولتين المتبقيتين لضمان استمراره في المنافسة الخليجية.