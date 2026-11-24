واصل أستون فيلا الإنجليزي تقهقره في الآونة الأخيرة، بسقوطه في إسطنبول أمام غلاطة سراي التركي 0-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ودخل بطل «يوروبا ليغ» للموسم الماضي لقاء إسطنبول على خلفية خمس مباريات متتالية من دون فوز على الصعيدين المحلي والقاري، وتحديداً منذ تغلبه في 24 أكتوبر (تشرين الأول) على مانشستر سيتي 2-1 في الدوري الممتاز.

وتضمنت هذه السلسلة هزيمة قاسية أمام برشلونة الإسباني 0-3 في الجولة الماضية من دوري الأبطال، متلقياً الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في مستهل المشوار القاري.

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول الذي انتهى من دون أي تسديد بين الخشبات الثلاث للمرميين.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني حتى نجح غلاطة سراي في هز الشباك الإنجليزية في الدقيقة 77 عبر البديل دينيز غول بكرة رأسية إثر ركلة ركنية وصلت إلى العاجي ويلفريد سينغو الذي حولها برأسه، فارتدت من المهاجم السنغالي لفيلا نيكولاس جاكسون وسقطت أمام غول، فتابعها في الشباك.

وبذلك، حقق غلاطة سراي انتصاره الثالث توالياً، بعدما بدأ المشوار بهزيمتين، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، على المسافة ذاتها من فيلا الذي مني بهزيمة ثانية على التوالي.

لاعبو بودو غليمت يحتفلون بهدف الفوز القاتل بمرمى لاسك لينز (رويترز)

وفي مدينة بودو النرويجية، حقق بودو غليمت النرويجي فوزاً قاتلاً على ضيفه لاسك لينز النمساوي 1 - صفر، بعدما سجل أندرياس هيلمرسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، الثلاثاء، ضمن الجولة ذاتها.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 92، عندما ارتقى هيلمرسن لكرة عرضية أرسلها فريدريك بيوركان من كرة ثابتة، وحولها برأسه إلى الشباك، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة، بعدما بدا أن المباراة تتجه إلى التعادل السلبي.

وسجل بودو غليمت انتصاره الثاني مقابل خسارتين وتعادل ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة عن لاسك صاحب المركز الثامن عشر.