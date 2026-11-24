أشعل فريق السيب العماني حسابات التأهل في المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم بالفوز على ضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 2 - 0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، الثلاثاء.

سجل أحمد الريامي وعلي البوسعيدي هدفي اللقاء في الدقيقتين 36 و85.

بهذه النتيجة، يرفع السيب العماني رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني أمامه الشرطة العراقي في الصدارة بـ 10 نقاط، بعدما تكبد خسارته الأولى في مشواره بالمجموعة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، فاز إيست بنغال الهندي على الحسين إربد الأردني بنتيجة 1 - 0، ليتساوى الفريقان برصيد 5 نقاط في المركزين الثالث والرابع.

وستقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 8 ديسمبر (كانون الأول)، حيث يلتقي الشرطة مع إيست بنغال في بغداد، والحسين مع السيب في عُمان.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الشرطة على السيب 1 - 0 في بغداد، وتعادل الحسين مع إيست بنغال 2 - 2 في عمّان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الحسين على السيب 3 - 0 في السيب، وفوز الشرطة على إيست بنغال 3 - 2 في كالكوتا.

وفي الجولة الثالثة، تعادل الشرطة مع الحسين 1 - 1 في بغداد، وتعادل السيب مع إيست بنغال من دون أهداف في السيب، وشهدت الجولة الرابعة فوز الشرطة على الحسين 3 - 0 في عمان، وفوز السيب على إيست بنغال بهدفين دون رد في كالكوتا.

وسيتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.