أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التزامه بتنفيذ الحُكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، الذي اعتبر منتخب السنغال بطلاً للنسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أن المنتخب السنغالي هو البطل، وذلك خلافاً لقرار سابق من لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي الذي منح المغرب، مضيف البطولة، اللقب، استناداً لخروج لاعبي السنغال من الملعب لبضع دقائق في المباراة النهائية.

وقال الاتحاد الأفريقي «كاف» عبر موقعه الرسمي: «أصدرت محكمة التحكيم الرياضية اليوم قرارها النهائي بشأن النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بالنهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المغرب 2025».

وقد قضت هيئة التحكيم في محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ما يلي: إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصادر بتاريخ 17 مارس (آذار) 2026.

تأييد قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي الصادر بتاريخ 11 فبراير (شباط) 2026.

وبناءً عليه، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية فوز السنغال بلقب كأس الأمم، المغرب 2025.

ومن جانبه، يحترم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرار محكمة التحكيم الرياضية وسيتخذ التدابير اللازمة كافة لتنفيذه.