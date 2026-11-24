سجل خوليان كينونيس وتيجاني ريندرز ثنائية لكل منهما ليقودا القادسية السعودي لفوز كبير 5-1 على مضيّفه شباب الأهلي الإماراتي ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الثلاثاء.

وسجل كينونيس هدفين سريعين جاء الأول في الدقيقة الثالثة بتسديدة هائلة بعيدة المدى أخفق الحارس في التعامل معها، بينما جاء الثاني بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 13 مستغلاً ارتباكاً دفاعياً.

وأضاف تيجاني ريندرز الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 61 بتسديدة من خارج المنطقة.

وقلص البديل ماتيوساو الفارق لشباب الأهلي في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة طويلة داخل المنطقة ليضعها في الشباك وسط ارتباك الحارس.

وسجل ريندرز الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة.

وأكمل عبد الله السالم خماسية فريقه بتسديدة من داخل المنطقة بعدما تلقى تمريرة رائعة بين المدافعين في الدقيقة 86.

ودخل شباب الأهلي المباراة بثقة كبيرة بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الست الأخيرة على أرضه ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، محققاً أربعة انتصارات وتعادلين، لكن القادسية أنهى هذا السجل.

بينما دخل القادسية اللقاء منتشياً بفوزه الكبير 5-صفر على الغرافة في الريان خلال الجولة الرابعة.

ويخوض فريق المدرب بريندان رودجرز البطولة دون أي خسارة، ويستمد قوته ليس فقط من قدراته الهجومية، بل أيضاً من صلابته الدفاعية، حيث لم تستقبل شباكه سوى أربعة أهداف حتى الآن.

وتقدم القادسية للمركز الثاني في منطقة الغرب برصيد 11 نقطة متأخراً بنقطتين عن العين الإماراتي المتصدر، بينما يحتل شباب الأهلي المركز الخامس بتسع نقاط.