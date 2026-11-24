رغم الرباعية النظيفة في شباك مانشستر يونايتد كان بإمكان ليفربول الخروج بنتيجة أكبر بعد إهداره كثيراً من الفرص (د.ب.أ)

عمَّق ليفربول جراح ضيفه مانشستر يونايتد في بداية كارثية لمدربه الجديد ماوريسيو بوكيتينو، بفوزه عليه برباعية نظيفة، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي. وبدا تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو هشاً ومتردداً ويفتقر إلى الأفكار، في خسارته الثقيلة أمام ضيفه ليدز يونايتد.

«الغارديان» تستعرض هنا 10 نقاط بارزة من هذه الجولة:

لاعبو مانشستر يونايتد مدينون بالاعتذار لبوكيتينوكيف يمكن تفسير البداية الكارثية لمانشستر يونايتد تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو؟

إذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي، فقد كان أمام المدير الفني الجديد 3 أيام فقط لإعداد الفريق قبل الرحلة الصعبة إلى ملعب «آنفيلد»؛ لذا يأمل البعض أن يثبت الزمن أن الهزيمة المذلة برباعية نظيفة أمام ليفربول كانت مجرد «بداية خاطئة» لا تعكس حقيقة الفريق.

أما الجانب السلبي، فهو أن التشكيلة الأساسية للفريق كانت تعج بلاعبين دوليين، ومع ذلك بدا أنهم يفتقرون تماماً إلى القدرة على التعامل مع البداية المتعثرة.

قد تكون البطاقة الحمراء المبكرة التي تلقاها ليني يورو محل جدل، لكن الطريقة الخاطئة للغاية التي وقف بها الجدار الدفاعي أمام الركلة الحرة التي نفذها دومينيك سوبوسلاي لتسكن الشباك، تُعد دليلاً دامغاً على مدى افتقار لاعبي مانشستر يونايتد للنضج الكروي.

لقد تحولت المباراة بعد ذلك إلى كارثة؛ وإذا كان لدى اللاعبين ذرة من المسؤولية، فيتعين عليهم الاعتذار للمدير الفني، وعقد اجتماع فيما بينهم، والبدء في تحمل مسؤولياتهم. وإلا فإن مانشستر يونايتد لن يسير إلا في اتجاه واحد: نحو الهاوية! (ليفربول 4-0 مانشستر يونايتد).

أرتيتا وأحزان فقدان آرسنال نقطتين أمام نيوكاسل (رويترز)

ثلاثي ليفربول باهظ الثمن يستعيد بريقه

يضم فريق ليفربول في أواخر عام 2026 ثلاثة لاعبين بلغت تكلفة كل منهم أكثر من مائة مليون جنيه إسترليني، وقد قدَّم كل منهم واحداً من أفضل عروضه حتى الآن على ملعب «آنفيلد».

بدا فلوريان فيرتز في حالة ذهنية ممتازة، بعد العمل خلال فترة التوقف الدولي تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الألماني يورغن كلوب، الذي لا يزال يمتلك لمسته السحرية في التعامل مع لاعبي ليفربول. سجل فيرتز هدفاً بلمسة رائعة، وصنع هدفاً آخر، ضمن 10 فرص خلقها طوال المباراة.

كما كانت اللحظة التي تفوق فيها ألكسندر إيزاك على ماتيس دي ليخت وليني يورو -والتي تسببت في طرد الأخير- هي النقطة التي انهار عندها دفاع مانشستر يونايتد.

ورغم أن برادلي باركولا أظهر أن إنهاء الهجمات قد لا يكون نقطة قوته الأساسية، فإن تمريرته الحاسمة التي جاء منها هدف ريو نغوموها أثبتت أنه يمتلك ميزة أيضاً، هي سرعته الفائقة.

أثبت نغوموها أنه يمتلك الموهبة التي قد تجعل قيمته السوقية تضاهي تلك الأرقام؛ إذ سجل هدفاً وصنع هدفاً آخر وهو في سن 18 عاماً و85 يوماً، ليصبح أصغر لاعب في ليفربول يحقق هذا الإنجاز منذ مايكل أوين في المباراة ضد ليدز يونايتد في ديسمبر (كانون الأول) 1997.

هال سيتي يقاتل ويحقق فوزاً طال انتظاره

لقد مر وقت طويل منذ آخر فوز لهال سيتي في الدوري الإنجليزي؛ 3 أشهر تحديداً. ربما يفسر هذا سبب الاحتفالات الصاخبة بعد الفوز على برايتون، وإن كانت الطريقة التي تحقق بها الفوز -بتسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع بعد الصمود أمام ضغط هائل طوال المباراة- قد لعبت دوراً أيضاً في هذه الاحتفالات الصاخبة.

لقد كان هذا انتصاراً في غاية الأهمية بالنسبة لهال سيتي، الذي يواصل إظهار مؤشرات على أنه ربما يكون الأكثر جاهزية بين الفرق الثلاثة الصاعدة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك، ابتعد هال سيتي عن منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط، وأكد هذا الفوز أن الفريق يمتلك العنصرين الأساسيين اللازمين للبقاء؛ فقد قدم كونستانتينوس تزولاكيس أداءً استثنائياً في حراسة المرمى -ربما الأفضل هذا الموسم- ليحرم برايتون من التسجيل مراراً وتكراراً، بينما جسَّد الهدفان المتأخران لأولي ماكبيرني قدرة الفريق على اقتناص الأهداف، وهو أمر سيحتاجه هال سيتي بشدة لتجنب الهبوط. (هال سيتي 2-0 برايتون).

جايسله يعتمد على «الحرس القديم» في نيوكاسلعندما جاء ياسر الرميان من الرياض لمتابعة نيوكاسل تحت قيادة ماتياس جايسله مباشرة لأول مرة هذا الموسم، وألقى نظرة على قائمة الفريق، ربما قرأ رئيس نيوكاسل ما بين السطور؛ إذ لم يكن هناك مكان لكل من بازومانا توري وألاجي بامبا (اللذين بلغت تكلفة ضمهما معاً 78.5 مليون جنيه إسترليني) على مقاعد البدلاء التي ضمت لاعبين مثل نيكو غونزاليس وماتياس فرنانديز باردو، وهما اللاعبان اللذان ضمهما النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل أكثر من مائة مليون جنيه إسترليني.

في غضون ذلك، تم إخراج عمار ديديتش وشون ستور (اللذين كلفا خزينة النادي 50 مليون جنيه إسترليني معاً) بين شوطي المباراة، وحل محلهما اثنان من «الحرس القديم» في نيوكاسل، وهما تينو ليفرامينتو وجاكوب رامزي.

وقد لعب هذا الثنائي دوراً محورياً في تحسن أداء الفريق خلال الشوط الثاني؛ حيث نجح الفريق في تعويض تأخره بهدف نظيف، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام آرسنال متصدر جدول الترتيب.

وعقب المباراة، دار حديث بين جايسله والرميان؛ حيث قال المدير الفني: «لقد حلل رئيس النادي المباراة بطريقتي نفسها، إنه يفهم في كرة القدم». (نيوكاسل 2-2 آرسنال).

بوكيتينو ومشاعر الإحباط والبداية الكارثية مع مانشستر يونايتد (رويترز)

فاركي يلقن تشيلسي درساً قاسياً

لم تكن قائمة الإصابات في صفوف تشيلسي مبرراً لأدائه في المباراة التي انتهت بخسارته بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام ليدز يونايتد. فقد أنفق النادي أكثر من مليار جنيه إسترليني لبناء هذا الفريق، ومع ذلك ضمت التشكيلة الأساسية لاعب خط وسط هجومياً بقيمة 117 مليون جنيه إسترليني، وهو مورغان روجرز.

في المقابل، اضطر ليدز يونايتد للتعامل بذكاء أكبر مع ميزانيته؛ حيث نجح دانييل فاركي في استعادة تألق لاعبين لم يكن يُتوقع لهم النجاح في الدوري الإنجليزي.

وكان دومينيك كالفيرت لوين على وشك الخروج من حسابات فريقه بعد رحيله عن إيفرتون في عام 2025. ومع ذلك، نجح فاركي في إيجاد طرق مختلفة لتطوير هؤلاء اللاعبين. إنهم ليسوا أسماءً براقة ولم يكلفوا النادي الكثير؛ لكنهم يحظون بتدريب جيد ويلعبون ضمن فريق يمتلك هوية واضحة، وهذا أمر مفقود تماماً في تشيلسي. (تشيلسي 1-4 ليدز يونايتد).

هل كانت انتصارات سيتي السبعة المتتالية مؤشراً مضللاً؟

لا يزال إنزو ماريسكا في مرحلة التجربة كمدير فني لمانشستر سيتي. ربما كانت الانتصارات السبعة المتتالية في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز مؤشراً مضللاً حول مستوى الفريق ومدى تقدمه في حقبة ما بعد جوسيب غوارديولا.

من الطبيعي أن يشهد أي فريق تراجعاً بمجرد زوال حماس البدايات، وهو ما يكتشفه ماريسكا حالياً. ولعلاج بطء الأداء ونقص الطاقة لدى فريقه، دفع ماريسكا باللاعب النشيط إليوت أندرسون إلى أدوار هجومية أكبر لمنح الفريق دفعة قوية من وسط الملعب، في وقت بدا فيه بقية زملائه بطيئين في تحركاتهم.

كما أوكلت مهمة الارتكاز الدفاعي إلى أيوب بوعدي، مع استبعاد إنزو فرنانديز. وقال ماريسكا: «نحاول إيجاد حلول مختلفة، وتحقيق التوازن الصحيح، والوصول إلى مستوى أكثر ثباتاً».

يبدو من الصعب إيجاد مكان لهؤلاء اللاعبين الثلاثة معاً في التشكيلة، ولم يجد ماريسكا الحل الأمثل بعد 4 مباريات متتالية دون فوز، مما يضطره للعودة إلى «مختبر» الخطط التكتيكية من جديد. (مانشستر سيتي 1-1 فولهام).

تحول توماس فرانك إلى خط دفاع رباعي ينطوي على مخاطر

ذكر فرانك لامبارد أنه كان يتوقع من توماس فرانك الاعتماد على خط دفاع ثلاثي؛ لكن إدراكه أن كريستال بالاس سيلعب بخط دفاع رباعي دفعه لإجراء بعض التعديلات السريعة.

من جانبه، قال توماس فرانك: «شعرت بأننا بحاجة لتغيير التشكيلة وإشراك لاعبين في مراكز مختلفة. أردنا وضع بعض أفضل لاعبينا في العمق، وأعتقد أن الأداء كان جيداً جداً في فترات كثيرة. الجانب الأهم الذي نحتاج لمواصلة العمل عليه وتعديله هو الجانب الدفاعي».

لكن كريستال بالاس اعتاد اللعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي على مدار أكثر من موسمين، وتشكيلته مصممة لتناسب هذا الأسلوب.

وإذا كان الاعتماد على 4 مدافعين هو جزء من رؤية فرانك، فسيتطلب الأمر إعادة تهيئة للفريق؛ ففي الشوط الأول -كما اعترف فرانك نفسه- تقدم الظهيران عنان خلايلة وتيريك ميتشل إلى الأمام في بعض اللحظات، مما جعل الفريق مكشوفاً دفاعياً، لا سيما في ظل غياب لاعب خط وسط مدافع صريح.

ورغم أن الشوط الثاني بعث ببارقة أمل في أن تؤتي تغييرات فرانك ثمارها، فإن هناك كثيراً من العمل الذي لا يزال يتعين على الفريق القيام به. (كوفنتري سيتي 3-2 كريستال بالاس).

ماديسون يدعم ويليامز بارنيت

أبدى جيمس ماديسون ثقته الكبيرة في قدرة لوكا ويليامز بارنيت على التعامل بهدوء واتزان مع تألقه اللافت في أول مشاركة أساسية له، وذلك بعد أن ساهم ماديسون في تهيئة اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً للمباراة ضد إيبسويتش تاون.

وكشف المدرب روبرتو دي زيربي أن ماديسون لعب دوراً محورياً في التحضير للمباراة، بعد أن قرر خلال فترة التوقف الدولي منح الفرصة التي كان يحلم بها مهاجم منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً.

وقد أثمر قرار المدير الفني لتوتنهام بشكل رائع؛ إذ سجَّل ويليامز بارنيت الهدف الأول، ثم صنع الهدف الثاني لزميله دومينيك سولانكي، حتى إن دي زيربي قارنه بعد المباراة باللاعب لامين يامال.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان من الصعب على ويليامز بارنيت الحفاظ على تواضعه، قال ماديسون: «الأمر ليس سهلاً دائماً. سيجد كثيرين يتحدثون إليه باستمرار، لذا يجب التأكد من ألا ينجرف وراء المديح الذي سيتلقاه. لكنه يستحق ذلك؛ فهو يمتلك ثقة كبيرة في نفسه، ولا يحتاج إلى من يكبح جماحه. ولدينا مجموعة من اللاعبين الذين لن يسمحوا له بأن يصيبه الغرور». (توتنهام 2-0 إيبسويتش تاون).

تشابي ألونسو يتابع هزيمة تشيلسي المذلة أمام ليدز (رويترز)

أهوكا يخطو خطوة كبيرة مع سندرلاند

لم تكن هناك شهادة في حق جول أهوكا، في أول مشاركة أساسية له في الدوري الإنجليزي، أبلغ من كلمات توماس مونييه الذي يدرك جيداً المواصفات التي يتحلى بها اللاعبون الكبار على مستوى النخبة.

فالمدافع البلجيكي، البالغ من العمر 35 عاماً، سبق له اللعب إلى جانب نجوم عالميين من طراز كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، وجود بيلينغهام، وكيفن دي بروين؛ لكن اسماً آخر تبادر إلى ذهنه بعد ظهر السبت، عقب مساهمة أهوكا في حسم معركة خط الوسط على ملعب «فيلا بارك».

وقال مونييه: «جول... إنه لاعب مذهل! قبل 6 أشهر كان يلعب في بلجيكا لصالح رويال أنتويرب، والآن يلعب وكأنه بوسكيتس».

لقد أظهر اللاعب الشاب، البالغ من العمر 20 عاماً والذي يتمتع ببنية قوية، ثباتاً كبيراً في التعامل مع الكرة، وقدرة فائقة على القضاء على مصادر الخطورة للفريق المنافس؛ حيث قدم 16 مساهمة دفاعية -شملت تدخلات وإبعاداً للكرة واعتراضات- وهو رقم يتجاوز ما حققه أي لاعب آخر في المباراة. (أستون فيلا 0-0 سندرلاند).

سميث يتدخل لتعزيز صفوف بورنموث

يُعد فوز بورنموث على نوتنغهام فورست -وهو انتصاره التاسع على التوالي في مختلف المسابقات- دليلاً على نجاح سياسة النادي في ضم وجوه جديدة ودمجها ضمن هيكل الفريق المستقر. ويُعد آدم سميث أحد الناجين القلائل من تشكيلة بورنموث التي صعدت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة إيدي هاو في موسم 2014-2015.

وبعد استبعاد أليكس خيمينيز لأسباب تتعلق بأمور خارج الملعب، عاد سميث لشغل مركز الظهير الأيمن، ليجسد بذلك روح النادي التي لا تزال وفية لجذورها، رغم المكانة الرفيعة التي بات يتمتع بها الفريق حالياً.

أما أنطونيو سيلفا، الذي انضم في الصيف ليحل محل ماركوس سينيسي، فقد اندمج في خط دفاعٍ متماسكٍ إلى جانب جيمس هيل وأدريان تروفيرت وسميث.

ولم يستقبل الفريق سوى هدفين فقط خلال سلسلة المباريات التسع الأخيرة، مما وفَّر أرضية صلبة تألق بفضلها اللاعبون في الخط الأمامي. ففي كل أسبوع، يواصل إيفانيلسون -الذي حظي بصبرٍ كبيرٍ من أندوني إيراولا، والآن ماركو روز- تسجيل الأهداف.

يقول روز: «يخلق إيفانيلسون المساحات، ويتقدم بالكرة، ويقدم التمريرات الحاسمة، وها هو الآن يسجل الأهداف بصفته مهاجماً صريحاً».

إن الأندية الكبرى التي تأتي خلف بورنموث في جدول الترتيب لديها الكثير لتتعلمه منه الآن. (بورنموث 2-0 نوتنغهام فورست).

* خدمة «الغارديان»