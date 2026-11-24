تتواصل منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء)، بإقامة مباريات الجولة الخامسة التي تشهد عدداً من المواجهات القوية، في مقدمتها لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي (حامل اللقب) مع ضيفه روما الإيطالي، بينما يحل برشلونة الإسباني ضيفاً على صباح الأذربيجاني، ويلتقي ليفربول الإنجليزي مع كلوب بروج البلجيكي، ويواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره روما على ملعب حديقة الأمراء، في مواجهة يدخلها الفريق الفرنسي بأفضلية واضحة، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع الأولى، ليؤكد طموحه في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.
واستهل فريق المدرب لويس إنريكي مشواره الأوروبي بفوز كبير على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6-1، قبل أن يتغلب على مانشستر سيتي وبرشلونة بنتيجة واحدة 4-2، ثم اكتسح فياريال بستة أهداف دون رد في الجولة الماضية.
وسجل سان جيرمان 20 هدفاً في مبارياته الأربع الأولى، ليصبح صاحب أقوى هجوم في مرحلة الدوري حتى الآن، كما يملك الفريق سجلاً خالياً من الهزائم في آخر 14 مباراة له بالبطولة، ويأمل في مواصلة هذه السلسلة أمام روما.
ويخوض الفريق الفرنسي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على نيس 3-2 في الدوري المحلي يوم السبت الماضي، محققاً انتصاره الثاني عشر على التوالي في جميع المسابقات، رغم غياب ديزيريه دويه بسبب إصابة خطيرة.
في المقابل، يدخل روما المباراة بعد فوزه الكبير على بارما 5-1 في الدوري الإيطالي؛ حيث سجل دونيل مالين 4 أهداف، ليواصل الفريق نتائجه القوية محلياً؛ إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف لاتسيو المتصدر، كما يتقدم على إنتر ميلان حامل اللقب. لكن الفريق الإيطالي لم يقدم المستوى نفسه في البطولة الأوروبية، بعدما أهدر نقاطاً مهمة في الجولات الماضية، أبرزها خسارته أمام مانشستر يونايتد 2-3، رغم تقدمه بهدفين، ليجد نفسه في المركز العشرين برصيد لا يعكس طموحاته.
وتبدو مهمة روما أكثر صعوبة في باريس؛ خصوصاً أنه حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 11 مباراة خارج ملعبه بدوري الأبطال، كما استقبل أهدافاً في آخر 33 مباراة خارج أرضه بالمسابقة. ويأمل المدرب جيان بييرو غاسبيريني في الاستفادة من عودة باولو ديبالا والحارس مايل سفيلار، بينما يستمر غياب لورينزو بيليغريني.
وفي مباراة أخرى، يسعى برشلونة إلى مواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفاً على صباح الأذربيجاني، في مواجهة تبدو على الورق في متناول الفريق الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات مقابل خسارة واحدة.
ويأمل فريق المدرب هانزي فليك في تحقيق فوزه الخامس على التوالي في جميع المسابقات، بعدما تغلب على فياريال 3-2 في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، ليستعيد صدارة المسابقة بفارق 3 نقاط أمام ريال مدريد.
وكان برشلونة قد بدأ مشواره الأوروبي بالفوز على فينورد وغلاطة سراي، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان 2-4، ثم استعاد توازنه بالفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة.
وتعد المباراة تاريخية للفريقين؛ حيث ستكون المواجهة الأولى بينهما، بينما يدخل صباح اللقاء بعد فوزه الكبير على سومقاييت 5-1 في الدوري الأذربيجاني، لكنه يحتل المركز الحادي والثلاثين في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خسر أمام مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند وفيكينغ، مقابل فوز وحيد على سلافيا براغ.
ويفتقد برشلونة جهود نجمه الشاب لامين يامال بسبب مشكلة طفيفة في الكاحل، إلى جانب عدد من اللاعبين المصابين، من بينهم: روني بردغي، وخافي إسبارت، ورودري، وأندرياس كريستنسن، بينما تبدو مشاركة باو كوبارسي واردة بعد تعافيه من المشكلة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.
وعلى ملعب «جان برايدل»، يخوض ليفربول اختباراً صعباً أمام كلوب بروج الذي يقدم موسماً مميزاً؛ حيث خسر مرة واحدة فقط في مبارياته بالدوري البلجيكي، ومرة واحدة في دوري الأبطال. ويحتل الفريق البلجيكي المركز التاسع برصيد 9 نقاط، متساوياً مع ليفربول صاحب المركز الثامن، بعدما حقق 3 انتصارات أوروبية متتالية، كان أبرزها الفوز على إنتر ميلان 4-3 في سان سييرو، ثم تغلب على أيندهوفن 2-1 في الجولة الماضية.
ويدخل كلوب بروج المباراة بعد فوزه الكبير على ميشلين 5-1 محلياً، ويطمح إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس يسعى بدوره إلى الاقتراب من المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الستة عشر.
ويخوض ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الكبير على مانشستر يونايتد 4-صفر في الدوري الإنجليزي؛ لكنه يحتاج إلى تعويض خسارته أمام فنربخشة التركي 2-3 في الجولة الماضية، بعدما فرَّط في تقدمه مرتين. ويعتمد الفريق الإنجليزي على تألق فلوريان فيرتز الذي قدَّم أداءً مميزاً أمام مانشستر يونايتد، وصنع 10 فرص من اللعب المفتوح، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كودي غاكبو وريان جرافينبيرخ، ويستمر غياب هوغو إيكيتيكي وجيوفاني ليوني وكونور برادلي.
وفي لشبونة، تتجه الأنظار إلى مواجهة مانشستر يونايتد وسبورتينغ؛ حيث يبحث الفريق الإنجليزي عن استعادة توازنه بعد خسارته الثقيلة أمام ليفربول، في أول مباراة للمدرب ماوريسيو بوكيتينو، الذي تولى المسؤولية وسط ظروف صعبة. ويحتل سبورتينغ المركز العاشر برصيد 9 نقاط، مقابل 6 نقاط لمانشستر يونايتد الذي يأتي في المركز السابع عشر، وهو ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وتلقَّى مانشستر يونايتد خسارة قاسية برباعية نظيفة أمام ليفربول، بعدما لعب بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى، كما يعاني الفريق من مشكلات دفاعية واضحة؛ إذ استقبل 34 هدفاً في 16 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.
لكن الفريق الإنجليزي يستمد بعض الثقة من فوزه على روما 3-2 في الجولة الماضية، كما سبق له التفوق على سبورتينغ في 3 من آخر 4 مواجهات بينهما، بينما تحمل المباراة طابعاً خاصاً لبرونو فيرنانديز، الذي يواجه فريقه السابق للمرة الأولى منذ رحيله عنه في يناير (كانون الثاني) 2020.
ويغيب عن مانشستر يونايتد ماتيوس كونيا للإيقاف، إلى جانب عدد من المصابين، بينما يأمل سبورتينغ في الاستفادة من تألق مهاجمه لويس سواريز الذي سجل 13 هدفاً في 15 مباراة بجميع المسابقات، بينها 4 أهداف في دوري الأبطال.
وتشهد مباريات الأربعاء أيضاً لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني مع فيكينغ النرويجي، وإنتر ميلان الإيطالي مع شتوتغارت الألماني، وليل الفرنسي مع بايرن ميونيخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني مع فنربخشة التركي، وسلافيا براغ التشيكي مع فياريال الإسباني.