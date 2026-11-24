فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً مع رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، على خلفية بلاغ قُدم للسلطات بشأن اختلاس أموال عامة، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المدعية العامة سوازيك غيوم للوكالة: «أحيلت علي اليوم شكوى النيابة المالية التي تولت النظر في القضية بداية، وقد أحلتها على الشرطة».

وتتصل القضية بنفقات للمجلس البلدي في مدينة لوهافر، والذي يتولى إدوار فيليب رئاسته.

وفي إطار هذا التحقيق الذي تجريه النيابة المالية الوطنية، استمع إلى إدوار فيليب بصفته «شاهداً ذا صفة خاصة» في 29 أكتوبر.

وفي لقاء صحافي على هامش مؤتمر رؤساء البلديات في باريس، قال إدوار فيليب إنه «غير قلق إطلاقاً»، واصفاً ما يجري بأنّه «ثأر قضائي» ضده.

ويتطلع فيليب، وهو ينتمي إلى يمين الوسط، للوصول إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لمواجهة مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف، رغم أن استطلاعات الرأي تُظهر تأهل جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي.