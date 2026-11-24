صوّتت الكتلة البرلمانية لـ«حزب اليسار» في برلمان ولاية برلين الألمانية لمصلحة استبعاد النائبة فانيسا إمده من صفوفها؛ بسبب مواقفها «المثيرة للجدل» بشأن إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعدما نال طلب استبعاد إمده الغالبية المطلوبة خلال اجتماع عُقِدَ، الثلاثاء، لكتلة الحزب البرلمانية، وذلك وفق معلومات حصلت عليها «وكالة الأنباء الألمانية» التي أوردت أن 33 نائباً من أصل 44 أيدوا طلب استبعاد إمده، وهي الغالبية المطلوبة لاتخاذ القرار.

وكانت رئاسة الكتلة البرلمانية قد تقدمت قبل أسبوع بطلب استبعاد إمده (45 عاماً). وجاء في الطلب أن إمده لا تبدي أي استعداد للعودة إلى أسس مشتركة للعمل داخل الكتلة البرلمانية. كما أشار الطلب إلى فقدان الثقة بها وإلحاقها الضرر بعمل الكتلة.

وكانت إمده قد وقّعت، عقب الانتخابات، مثلها مثل بقية نواب «حزب اليسار»، على بيان للكتلة البرلمانية بشأن «معاداة السامية» وحماية الحياة اليهودية، لكنها سرعان ما أعلنت تنصلها منه علناً. وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شاركت، على هامش مؤتمر لـ«حزب اليسار»، في احتجاج على نهج قيادة الحزب، بدلاً من المشاركة في المؤتمر بصفتها مندوبة. وكانت إمده قد رفضت قبل نحو أسبوعين مطالبة قيادة الحزب لها بالتخلي عن مقعدها البرلماني.

وكان «حزب اليسار» قد فاز في انتخابات برلمان ولاية برلين، التي أُجريت يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ودخلت إمده البرلمان لأول مرة. وحصلت على مقعد مباشر عن دائرتها الانتخابية في منطقة نويكولن، بعدما نالت 46.2 في المائة من الأصوات المخصصة للمرشحين الأفراد.