إيران تهزم فلسطين ودياً بهدفين

تلقّى منتخب فلسطين خسارة أمام نظيره الإيراني بنتيجة (صفر-2)، في المباراة الودية التي جمعتهما السبت بمدينة البصرة العراقية، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، التي تأتي في مقدمتها منافسات كأس آسيا المقررة نهاية العام المقبل.

وجاء هدفا المنتخب الإيراني في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما افتتح البديل سردار أزمون التسجيل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف صالح حرداني الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليحسم منتخب إيران المواجهة لصالحه.

وشهدت المباراة تعرّض عميد صوافطة، لاعب وسط المصري البورسعيدي، للطرد في الدقيقة 65، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد أربع دقائق فقط من إنذاره الأول.

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الأولى بكأس آسيا، رفقة السعودية، منتخب البلد المضيف، والكويت وعُمان، أما المنتخب الإيراني فيقع في المجموعة الثالثة إلى جانب الصين وسوريا وقرغيزستان.