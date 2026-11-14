إيران تهزم فلسطين ودياً بهدفين

إيران تهزم فلسطين ودياً بهدفينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5341238-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86
إيران هزمت فلسطين ودياً بهدفين في البصرة (الاتحاد الفلسطيني)
تلقّى منتخب فلسطين خسارة أمام نظيره الإيراني بنتيجة (صفر-2)، في المباراة الودية التي جمعتهما السبت بمدينة البصرة العراقية، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، التي تأتي في مقدمتها منافسات كأس آسيا المقررة نهاية العام المقبل.
وجاء هدفا المنتخب الإيراني في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما افتتح البديل سردار أزمون التسجيل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف صالح حرداني الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليحسم منتخب إيران المواجهة لصالحه.
وشهدت المباراة تعرّض عميد صوافطة، لاعب وسط المصري البورسعيدي، للطرد في الدقيقة 65، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد أربع دقائق فقط من إنذاره الأول.
ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الأولى بكأس آسيا، رفقة السعودية، منتخب البلد المضيف، والكويت وعُمان، أما المنتخب الإيراني فيقع في المجموعة الثالثة إلى جانب الصين وسوريا وقرغيزستان.
أحرز الأميركي تايلور فريتز، المصنّف العاشر عالمياً، لقب دورة ستوكهولم السويدية في كرة المضرب (250 نقطة).
«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
إيران تهزم فلسطين ودياً بهدفينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5341238-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86
إيران هزمت فلسطين ودياً بهدفين في البصرة (الاتحاد الفلسطيني)
تلقّى منتخب فلسطين خسارة أمام نظيره الإيراني بنتيجة (صفر-2)، في المباراة الودية التي جمعتهما السبت بمدينة البصرة العراقية، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، التي تأتي في مقدمتها منافسات كأس آسيا المقررة نهاية العام المقبل.
وجاء هدفا المنتخب الإيراني في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما افتتح البديل سردار أزمون التسجيل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف صالح حرداني الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليحسم منتخب إيران المواجهة لصالحه.
وشهدت المباراة تعرّض عميد صوافطة، لاعب وسط المصري البورسعيدي، للطرد في الدقيقة 65، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد أربع دقائق فقط من إنذاره الأول.
ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الأولى بكأس آسيا، رفقة السعودية، منتخب البلد المضيف، والكويت وعُمان، أما المنتخب الإيراني فيقع في المجموعة الثالثة إلى جانب الصين وسوريا وقرغيزستان.
صدقي: الجاهزية والالتزام معيارا الاختيار في الأولمبي المصري
حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري «يسار» مع شوقي غريب وأحمد حسن (الاتحاد المصري)
أكد حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، أن الجاهزية الفنية والبدنية والالتزام سيكونان المعيارين الأساسيين لاختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الاستمرار في صفوف الفريق سيكون من نصيب الأكثر جاهزية والأفضل أداءً وتأثيراً داخل الملعب.
وأعرب صدقي -في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، السبت- عن تفاؤله بمستوى اللاعبين بعد مرور 5 أيام على انطلاق المعسكر الأول للمنتخب بمركز المنتخبات الوطنية؛ مشيراً إلى أن الروح التي أظهرها اللاعبون، وإصرارهم على إثبات قدراتهم، وكسب ثقة الجهاز الفني، تعزز التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة.
وأوضح المدير الفني أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم، مؤكداً أن الاختيار سيعتمد على ما يقدمونه من مستويات فنية وبدنية ومدى التزامهم خلال فترة الإعداد.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الياباني ودياً الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج التحضير لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها مصر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجليس 2028).
ويضم الجهاز الفني للمنتخب أحمد حسن مديراً إدارياً، وعادل مصطفى مدرباً عاماً، وأحمد عز مدرباً مساعداً، وعصام الحضري مدرباً لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد مخططاً للأحمال.
وأشار الاتحاد المصري إلى أن إعداد المنتخب الأولمبي يحظى بمتابعة شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، في إطار خطة مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة لبناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.
انطلاقة علي ماهر النارية مع «الفراعنة» تبهج المصريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5341192-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
انطلاقة علي ماهر النارية مع «الفراعنة» تبهج المصريين
من مباراة مصر ومالاوي (الاتحاد المصري لكرة القدم)
سادت حالة من الارتياح الشديد في الأوساط الرياضية المصرية بعد الفوز الذي حقَّقه منتخب الفراعنة على نظيره المالاوي واكتساحه بخماسية نظيفة، في مباراة ارتدى فيها اللاعبون قفاز الإجادة وتخلصوا من أبرز العيوب التي لاحقتهم في مباراتهم الأخيرة أمام أنغولا، مثل البطء الشديد في التمرير، وعدم الخروج الصحيح بالكرة، وارتباك خط الدفاع.
ووصف نقاد رياضيون ومتابعون المباراة، التي أُقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2026 - 2027، بأنها تعد بمثابة «بداية مبهرة» للمدير الفني الجديد على ماهر، الذي تسلم المسؤولية منذ أيام، إثر رحيل المدير الفني السابق حسام حسن، والذي اتسمت الفترة الأخيرة من قيادته للمنتخب بجدل واسع حول ما قيل عن دخوله في أزمات مع بعض نجوم الفريق.
وعدَّ الناقد الرياضي مصطفى صابر الظهور المميز لمنتخب مصر في أول تجربة مع علي ماهر بمثابة «نتيجة طبيعة لحالة الهدوء والارتياح النفسي التي تميَّز بها معسكر الإعداد للمباراة، وهو ما منح اللاعبين مساحة أكبر للتركيز والتعبير عن إمكاناتهم، كما ظهرت لمسة ماهر الفنية في التنظيم داخل الملعب، والضغط على المنافس، وسرعة التَّحوُّل الهجومي، إلى جانب الروح الجماعية والرغبة في إثبات الذات من جانب اللاعبين أمام الجهاز الفني الجديد».
وأضاف صابر لـ«الشرق الأوسط» أن «الفوز بخماسية نظيفة على مالاوي بداية قوية ومثالية»، وتابع أن «تلك البداية بحاجة إلى الاستمرارية أمام منافسين أقوى حتى نستطيع الحكم على التجربة بشكل حقيقي».
كما جمعت المباراة بين غزارة الأهداف والأداء الممتع، حيث برزت المهارة الفردية للاعبين بالتوازي مع الخطط التكتيكية الجماعية، ورغم تواضع المستوى الفني لفريق مالاوي، فإن الشكل الذي ظهر عليه المنتخب المصري حمل مؤشراً إيجابياً، وبعث برسالة قوية للمنافسين المحتملين مستقبلاً.
ولفت الناقد الرياضي محمد البرمي إلى أن «علي ماهر مدرب يلعب كرة هجومية، ويهتم بالأداء الجمالي، ولديه أفكار هجومية واضحة بالمقارنة بحسام حسن، وربما هذا هو السبب في ظهور المنتخب بهذا الشكل، إذ كانت غالبية التغييرات هجومية رغم أن المنتخب كان متقدماً بـ3 أهداف، وكل مَن شارك أسهم في تغيير النتيجة سواء إبراهيم عادل بالصناعة، أو حمزة عبد الكريم بحصوله على ركلة جزاء».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «تجارب علي ماهر في كل الفرق التي درَّبها كانت ذات طابع هجومي وهو ما انعكس على المنتخب، فضلاً عن أن اللاعبين كانوا أكثر هدوءاً، بعكس فترة حسام، ربما لطبيعة الأخير العصبية والعنيفة في كثير من الأمور، كما كان التوتر السمة الأبرز في طريقة تعامله مع كثير من اللاعبين»، على حد تعبيره.
وشدَّد البرمي على أنه «من المبكر للغاية الحديث عن تقييم نهائي للفراعنة حتى قيادة ماهر، حيث لا يزال الرجل يستكشف الأمور ويستهل الرحلة»، مشيراً إلى أن «الشيء الوحيد المؤكد هو أننا إزاء مؤشر قوي على مدرب جيد يمتلك أدواته ويجيد التعامل بذكاء مع النجوم ويوازن في علاقته بجمهور كل من الأهلي والزمالك، رغم انتمائه سابقاً لاعباً إلى القلعة الحمراء، لكنه يحتفظ بعلاقة جيدة مع جمهور الفارس الأبيض الذي كان قريباً من تدريبه في وقت من الأوقات».