وسّعت أوكرانيا نطاق عملياتها العسكرية ضد السفن الروسية من البحر الأسود إلى سواحل ليبيا وبحر البلطيق، فيما حذّر الكرملين من تصاعد التوترات، ووصف الهجمات بأنها امتداد لما سماه «النشاط الإرهابي». وفي المقابل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى عقد قمة سلام رباعية تجمع أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في أقرب وقت، مجدداً مطالبته بانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويكشف تزامن التصعيد العسكري مع الدعوة إلى المفاوضات عن محاولة كييف تعزيز أوراقها التفاوضية عبر توسيع الضغوط على موسكو، بينما تجد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نفسها أمام معادلة معقدة: الاستفادة من الضغوط العسكرية لدفع روسيا نحو تسوية، من دون السماح بامتداد الحرب إلى مناطق جديدة قد تتداخل فيها مصالح دول «الناتو» مع المواجهة الروسية - الأوكرانية.

ضربات تتجاوز البحر الأسود

أعلن زيلينسكي، الاثنين، أن قوات بلاده أغرقت السفينة الحربية الروسية «ميركوري» وأصابت سفينة الشحن «أنغارا» قبالة سواحل ليبيا، في عملية نفذتها مسيّرات بحرية أُطلقت من سفينة. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن السفينتين كانتا تُستخدمان لدعم القدرات العسكرية الروسية، وإن مروحية عسكرية كانت على متن السفينة الحربية دُمرت أيضاً.

وتكتسب العملية أهمية خاصة لوقوعها قرب بنغازي، بعيداً عن البحر الأسود الذي تركز فيه معظم الهجمات الأوكرانية السابقة ضد الأسطول الروسي. ويشير استخدام سفينة لإطلاق المسيّرات إلى تطور في قدرة كييف على الوصول إلى أهداف بعيدة، واستهداف خطوط الإمداد العسكرية الروسية خارج نطاق المواجهة التقليدية. ورأت صحيفة «واشنطن بوست» أن هذه الضربات تشير إلى تكثيف الضغط الأوكراني على التحركات البحرية الروسية، في أعقاب تصعيد في استخدام الطائرات المسيّرة الجوية لاستهداف منشآت النفط والغاز داخل الأراضي الروسية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال لقائه مع وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ في كييف يوم 21 نوفمبر 2026 (إ.ب.إ)

ولم يكن إغراق أوكرانيا للسفينة الحربية الروسية قبالة سواحل بنغازي، أول مواجهة عسكرية خارج النطاق الجغرافي للصراع؛ فقد استهدفت أوكرانيا سفينة الشحن الروسية «سبارتا 2» في خليج فنلندا، السبت، بطائرة مسيّرة قالت السلطات الفنلندية إن أوكرانيا أرسلتها. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق على متن السفينة وانجرافها باتجاه المياه الفنلندية، حيث تدخلت السلطات للتعامل مع الحادث، قبل سحبها لاحقاً نحو المياه الروسية. وكانت السفينة راسية على مسافة نحو 90 كيلومتراً شرق هلسنكي خلال جهود إخماد الحريق. وتكمن حساسية الموقع في أن خليج فنلندا يمثل ممراً بحرياً حيوياً لروسيا، يربط سان بطرسبرغ ببحر البلطيق، ويمر بمحاذاة سواحل فنلندا وإستونيا، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

الكرملين يحذّر دول البلطيق

في أول رد روسي على التطورات، حذّر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، من اتساع العمليات الأوكرانية في البلطيق، قائلاً إن المنطقة تشهد «توجهاً خطيراً للغاية»؛ يتمثل في توسع ما وصفه بالنشاط الإرهابي، وإن ذلك يؤدي إلى تصعيد التوترات. ودعا بيسكوف الدول المطلة على بحر البلطيق إلى استخدام نفوذها لدى كييف لتحذيرها من الاستمرار في هذه العمليات.

وتزداد حساسية الموقف مع تحول البلطيق إلى إحدى بؤر التوتر بين روسيا والدول الغربية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وسط اتهامات غربية لموسكو بتنفيذ أنشطة هجينة تستهدف البنية التحتية والممرات البحرية.

وتزامنت التحذيرات الروسية مع إعلان السلطات في جيب كالينينغراد إطلاق إنذار جوي، السبت، بسبب رصد جسم مشبوه مقبل من جهة ليتوانيا. وأكد حاكم المنطقة أليكسي بيسبروزفانيخ لاحقاً عدم وجود تهديد، بينما رفض وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس ما وصفه بادعاءات كاذبة بشأن تورط بلاده في هجوم بطائرة مسيّرة. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية، لأن كالينينغراد تقع بين بولندا وليتوانيا، البلدين العضوين في «الناتو»، ما يجعل أي حادث عسكري أو اتهامات متبادلة في المنطقة أكثر حساسية بالنسبة للأمن الأوروبي.

ويكشف الموقف الروسي عن محاولة للتمييز بين التعامل مع هجوم بنغازي، الذي تجنب الكرملين التعليق على تفاصيله، والتحذير العلني من العمليات في البلطيق، حيث تتداخل التحركات البحرية الروسية مع المصالح الأمنية المباشرة لدول الحلف الأطلسي.

زيلينسكي يطالب بقمة

في موازاة التصعيد، دعا زيلينسكي، خلال كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في برلين، إلى عقد اجتماع رباعي يضم أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا في أقرب وقت. وقال إن شركاء كييف يعملون على تنظيم الاجتماع قبل عيد الميلاد، لكنه أعرب عن أمله في انعقاده قبل ذلك، مؤكداً استعداد بلاده للمشاركة فوراً.

وتعكس الدعوة رغبة أوكرانية في ضمان مشاركة الأوروبيين في المفاوضات التي تقودها واشنطن، وعدم ترك مستقبل الأمن الأوروبي رهناً لتفاهمات أميركية - روسية. كما تشير إلى محاولة كييف الجمع بين الضغط العسكري والاستعداد الدبلوماسي، لإظهار أن توسيع العمليات لا يعني التخلي عن التسوية. غير أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر؛ فقد تستخدم موسكو الهجمات البحرية لتبرير التشدد في شروطها التفاوضية، والمطالبة بقيود إضافية على القدرات العسكرية الأوكرانية ضمن أي اتفاق سلام.

وجدّد زيلينسكي مطالبته بانضمام أوكرانيا إلى «الناتو»، معتبراً أن العضوية الكاملة أكثر فاعلية وأقل تكلفة من ترتيبات أمنية بديلة. وجاء موقفه بعد طرح الموفد الأميركي جاريد كوشنر، خلال اجتماعات في برلين، احتمال تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تحاكي المادة الخامسة من معاهدة الحلف، التي تقوم على مبدأ الدفاع الجماعي. لكن زيلينسكي تساءل عن الدول التي ستتدخل إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي جديد، وطبيعة الإجراءات التي ستتخذها، والقوات التي يمكن نشرها مسبقاً على الأراضي الأوكرانية، والتكاليف المترتبة على هذه الالتزامات. وفي المقابل، أكد الأمين العام للحلف مارك روته، استمرار دعم كييف، مع الإقرار بأن عضويتها لا تحظى حالياً بإجماع الدول الأعضاء.

وتبقى هذه القضية إحدى العقبات الرئيسية أمام التسوية، في ظل رفض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وتحفظها على ترتيبات أمنية تتضمن وجود قوات غربية على الأراضي الأوكرانية.

الرئيس الروسي يصافح نظيره الأميركي قبيل اجتماع ثنائي لهما على هامش «قمة أبيك» في شنجن بالصين يوم 19 نوفمبر 2016 (د.ب.أ)

ترمب بين التصعيد والسلام

لم تصدر عن البيت الأبيض تصريحات بشأن التصعيد الأوكراني وتحذيرات الكرملين، كما لم يتضح ما إذا كانت واشنطن قد أُبلغت مسبقاً بعملية بنغازي أو قدمت دعماً لتنفيذها. وتشير صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن هذه الهجمات الأوكرانية البعيدة عن الجبهات التقليدية تشكل تحدياً للإدارة الأميركية يتجاوز الخسائر العسكرية الروسية، إلى تأثيرها المحتمل على المفاوضات ومستقبل العلاقة مع موسكو.

فمن ناحية، قد تعزز الضربات قدرة كييف على الضغط، وتفرض على روسيا تكاليف إضافية لحماية سفنها وخطوط إمدادها. ومن ناحية أخرى، فإن امتداد العمليات إلى «المتوسط» و«البلطيق» يزيد احتمالات وقوع حوادث تمس الملاحة الدولية أو مصالح دول ثالثة.

وتشير مناقشات السياسة الخارجية الأميركية إلى اتجاه يدعو واشنطن للجمع بين الضغط على موسكو وتقديم حوافز اقتصادية لتشجيعها على التسوية. وأشارت مجلة «فورين أفيرز» إلى أفكار تتعلق بإمكانية تخفيف بعض العقوبات على روسيا مقابل التقدم نحو اتفاق، مع توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا خارج إطار عضوية «الناتو». وأفادت بأن ترمب يواجه اختباراً يتمثل في كيفية تحويل الضغوط العسكرية إلى تنازلات تفاوضية، من دون السماح باتساع الحرب إلى مناطق جديدة.