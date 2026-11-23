طالبت حكومة شرق ليبيا اليوم (الاثنين) بتحقيق دولي بشأن إمكان وجود عناصر عسكرية أوكرانية في غرب ليبيا، عقب هجمات استهدفت سفينتين روسيتين قبالة بنغازي، أعلنت كييف الاثنين مسؤوليتها عنها.

وقالت الحكومة في شكوى موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إنها ترغب في التحقق من «وجود عناصر أو خبراء أو تشكيلات عسكرية أوكرانية، وتحديد طبيعة المواقع التي تستخدمها ومهامها الفعلية، ومدى ارتباطها بعمليات عسكرية خارج حدود ليبيا».

كما طلبت التحقيق خصوصا في شأن وجود عسكري أوكراني محتمل في محيط مدينتي الزاوية (45 كلم غرب العاصمة طرابلس) ومصراتة (200 كلم شرق العاصمة)، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعت الحكومة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى «اتخاذ ما يلزم من تدابير، تحول دون استخدام الأراضي الليبية وموانئها ومياهها الإقليمية، في تنفيذ عمليات عسكرية تخدم أطرافا خارجية أو تستهدف دولا أخرى».

والاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا.

وعقب الهجوم، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلقها البالغ»، محذرة من تحويل البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية إلى «ساحة للصراعات الخارجية».

وفي مارس (آذار)، غرقت الناقلة الروسية «أركتيك ميتاغاز» قبالة السواحل الليبية إثر هجوم حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا مسؤوليته.

وكانت الناقلة التي تتبع «أسطول الظل» الروسي تحمل ما يقدر بنحو 62 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال في طريقها إلى مصر.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية وانقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب حكومة مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.