سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، فجر أمس (الأحد)، من بينها مقر للأمم المتحدة، ليستيقظ سكان العاصمة السودانية على دوي انفجارات مروع.

وأسفرت الهجمات عن تدمير عدد من المنازل، لكن لم ترد إحصائية رسمية عن سقوط ضحايا. ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش، لكن منصات إعلامية موالية له أفادت بأن منظومة الدفاعات الأرضية للجيش اعترضت سرباً من المسيّرات فوق سماء المدينة ونجحت في إسقاطها، في حين نقلت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» أن المسيّرات استهدفت نقاطاً عسكرية. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيّرات انطلقت من إثيوبيا.

في سياق آخر، أعلن رئيس لجنة التجنيد في «الدعم السريع»، العقيد آدم محمد عبد الله أبو دقن، انشقاقه وانضمامه إلى القوات المسلحة السودانية، داعياً رفاقه إلى أن يحذوا حذوه.