أفادت السلطات في شرق ليبيا بأن سفينة تجارية ثانية تعرضت لهجوم بمسيّرات مساء اليوم (الأحد) قرب مدينة بنغازي، بعد بضع ساعات من تعرض سفينة روسية لانفجار يرجح أنه نُفذ بمسيّرات. وقالت وزارة الصحة في حكومة بنغازي في بيان إن سفينة تجارية «تعرضت للاستهداف مساء اليوم بواسطة زوارق مسيّرة قبالة سواحل مدينة بنغازي»، لافتة إلى إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وأعلنت حكومة شرق ليبيا، في وقت سابق اليوم، وقوع اعتداء على سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية، في حين كانت جهات ليبية قد تحدثت في وقت سابق عن انفجار ذخيرة في القاعدة.

وجاء في بيان للحكومة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «تتابع الحكومة الليبية تداعيات حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم داخل قاعدة بنغازي البحرية، وتفيد نتائج التحقيقات الأولية بأن الانفجار وقع على متن سفينة روسية كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيَّرة»، مشيرةً إلى أن «السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا»، وأن توقفها بميناء بنغازي جاء لـ«أغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين».

وتابع البيان: «تؤكد الحكومة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بهما بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع».

ووجهت الحكومة الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف عن ملابسات الهجوم ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

الحرب الروسية - الأوكرانية

وأكدت الحكومة أنها تُدين هذا العمل بأشد العبارات، وتعد استهداف سفينة داخل ميناء ليبي اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية، وانتهاكاً صريحاً لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، ولن تتعامل معه بوصفه حادثاً عابراً أو أمراً يمكن التغاضي عنه، مؤكدةً احتفاظ الدولة الليبية بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، ومساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط لهذا الاعتداء أو تنفيذه أو دعمه.

وشددت الحكومة على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية، ولا في أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها واتفاقياتها المشروعة مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يحق لأي جهة التدخل فيه أو اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

واختتم البيان بأن الحكومة الليبية لن تسمح بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية، وتؤكد أن المساس بأمن ليبيا وسيادتها خط أحمر، وأن الدولة ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها، وفرض احترام سيادتها، أياً كانت الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء.

انفجار ذخيرة في قاعدة

وأعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا)، في وقت سابق اليوم، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.

وحسب مسؤول الإعلام بهيئة السلامة الوطنية في بنغازي، توفيق الشامخ، فقد نجحت عناصر الهيئة في «إخماد حريق نتيجة انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية».

وأكد الشامخ في تصريحات لوسائل إعلام محلية «إخماد الحريق والسيطرة بالكامل» على الوضع، داعياً المواطنين إلى عدم التجمع في المناطق المحيطة بالقاعدة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفِرَق الفنية سيطرت على الانفجار والحريق الناتج عنه، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي وقت لاحق، قال ​مصدران عسكريان ليبيان لوكالة «رويترز» إن سفينة تجارية ‌ترفع ‌علم ​مالطا ‌تعرضت ⁠​لهجوم بزورق مسيّر ⁠قبالة سواحل مدينة بنغازي. وأضاف المصدران ‌أن ‌القوات ​البحرية ‌والجوية ‌الليبية اعترضت أيضاً أكثر من 12 ‌زورقاً مسيّراً قبالة سواحل ⁠بنغازي، ⁠مساء اليوم.