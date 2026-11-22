واصل طرابزون سبور ملاحقة غلاطة سراي في سباق المنافسة على صدارة الدوري التركي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه أيوب سبور بهدف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

ويدين طرابزون سبور في انتصاره السابع توالياً إلى لاعبه أوزان توفان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، في حين فشل الفريقان في هز الشباك خلال الدقائق المتبقية.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف غلاطة سراي المتصدر، بعدما حقق فوزه التاسع هذا الموسم، مقابل تعادل واحد وخسارتين.

ويواصل الفريق سلسلة نتائجه المميزة منذ خسارته أمام قونيه سبور بهدف دون رد في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ حقق سبعة انتصارات متتالية على غلاطة سراي وسامسون سبور وبشكتاش وريزه سبور وغازي عنتاب وألانيا سبور، قبل أن يضيف أيوب سبور إلى قائمة ضحاياه.

في المقابل، تجمد رصيد أيوب سبور عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، بعدما تلقى خسارته الحادية عشرة هذا الموسم، مقابل انتصار وحيد.

ولم يحقق أيوب سبور أي فوز منذ تغلبه على ألانيا سبور بنتيجة 2-1 في 30 أغسطس (آب) الماضي، ليتلقى بعدها تسع هزائم متتالية، ما يزيد من صعوبة موقفه في صراع البقاء.