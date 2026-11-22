تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراس بلقب البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس للمرة الأولى في مسيرته، بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون رد، الأحد، في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة تورينو الإيطالية.

الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بكأس البطولة الختامية للتنس (رويترز)

وحسم ألكاراس المواجهة بنتيجة 6-2 و7-6 (9-7)، بعدما فرض تفوقه في المجموعة الأولى، قبل أن يواجه مقاومة قوية من منافسه الألماني في الثانية، التي امتدت إلى شوط فاصل حسمه الإسباني لمصلحته.

وبهذا الإنجاز، أضاف ألكاراس (23 عاماً) لقب البطولة الختامية إلى سجل إنجازاته، ليصبح، وفقاً لما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، رابع لاعب يجمع بين التتويج بالبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) ولقب البطولة الختامية خلال مسيرته.

الإسباني كارلوس ألكاراس يحمل كأس البطولة الختامية للتنس عقب فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف (أ.ف.ب)

وانضم النجم الإسباني إلى قائمة تضم الأميركي أندريه أغاسي، والسويسري روجيه فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، كما أصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، حسب التقرير.

الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل مع جامعي الكرات بكأس البطولة الختامية للتنس (رويترز)

في المقابل، أخفق زفيريف في إحراز لقبه الثالث في البطولة الختامية، بعدما سبق له التتويج بها عامي 2018 و2021، ليكتفي بمركز الوصافة في نسخة هذا العام.