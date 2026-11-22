توّج الثنائي الفرنسي ثيو أريباج وألبانو أوليفيتي بلقب منافسات الزوجي في البطولة الختامية لموسم التنس، المقامة بمدينة تورينو الإيطالية، ليختتما موسمهما الأول معاً بإنجاز لافت، بعدما حققا فوزاً مثيراً في المباراة النهائية.

وتغلب الثنائي الفرنسي، المصنف سادساً في البطولة، على الثنائي المصنف رابعاً، المؤلف من السلفادوري مارسيلو أريفالو والكرواتي ماتي بافيتش، بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 (7-2) و10-6، ليحرزا أهم ألقابهما السبعة خلال موسم 2026.

ونجح أريباج وأوليفيتي في قلب مجريات المواجهة، بعدما حسما عشر نقاط متتالية إثر تأخرهما 1-2 في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية، قبل أن يفرضا أفضليتهما ويحسما المباراة خلال 90 دقيقة على أرضية قاعة «إينالبي أرينا».

وقال أريباج، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين: «إنه أمر لا يُصدق. لقد كان أسبوعاً مثالياً. أنا فخور جداً بما حققناه، فقد قمنا بعمل رائع. أنا سعيد للغاية بهذا الفوز وفخور بنا حقاً».

ويكتسب الإنجاز أهمية خاصة بالنسبة إلى الثنائي الفرنسي، الذي بدأ شراكته في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وأصبح أول ثنائي فرنسي يشارك في البطولة الختامية منذ تتويج مواطنيهما بيير-هوغ هربير ونيكولا ماهو باللقب عام 2021.

ولم يكن طريق أريباج وأوليفيتي إلى اللقب سهلاً؛ إذ استهلا مشوارهما في تورينو بالخسارة أمام أريفالو وبافيتش في دور المجموعات، قبل أن ينجوا من ثلاث فرص لحسم المباراة لمصلحة الثنائي الألماني كيفن كرافيتز وتيم بوتس في الدور نصف النهائي.

من جانبه، قال أوليفيتي: «كانت المباراة صعبة، فالمجموعة الأولى كانت متقاربة، وكان منافسانا يقدمان مستوى عالياً جداً، ولم تُتح لنا فرص كثيرة. لكننا بدأنا في تقديم أداء أفضل قليلاً منهما مع نهاية المجموعة الثانية».

وأضاف: «كما نعلم، في الشوط الفاصل الحاسم يمكن أن تتغير الأمور لمصلحتنا، وهذا بالضبط ما حدث. لقد نجحنا في قلب مسار المباراة مجدداً، والشعور رائع للغاية».