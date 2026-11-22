أجرى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية لفريقه، استعداداً لمواجهة مضيفه ليفربول، الأحد، على ملعب «أنفيلد»، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتشهد المباراة الظهور الأول لبوكيتينو على رأس الجهاز الفني لـ«الشياطين الحمر»، بعدما تولى المهمة الأربعاء الماضي خلفاً لمايكل كاريك.

وقرر المدرب الأرجنتيني إعادة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى التشكيلة الأساسية في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام، بعدما عانى من مشكلات في الظهر أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة خلال الموسم الماضي.

وكان دي ليخت قد شارك في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يحصل على فرصة العودة أساسياً في الدوري المحلي، للمرة الأولى منذ مواجهة كريستال بالاس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، جاءت تغييرات بوكيتينو مقارنة بالتشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا، وانتهت بالتعادل المثير 4-4 قبل فترة التوقف الدولي.

ووضع المدرب الأرجنتيني الثلاثي هاري ماغواير ونصير مزراوي وأماد ديالو على مقاعد البدلاء، ودفع بباتريك دورغو بدلاً من ديالو، فيما انضم ليساندرو مارتينيز ودي ليخت إلى خط الدفاع.

في المقابل، اكتفى الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، بإجراء تغيير واحد على تشكيلته الأساسية، بعدما دفع بالشاب ريو نغوموها بدلاً من الهولندي كودي خاكبو.

كما استبعد إيراولا الثنائي الهولندي خاكبو وريان غرافنبرخ من قائمة المباراة.