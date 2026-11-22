يترقب آرسنال الإنجليزي نتائج الفحوص الطبية التي سيخضع لها حارس مرماه الإسباني ديفيد رايا، بعدما غادر الملعب متأثراً بإصابة في الكتف خلال تعادل فريقه مع نيوكاسل يونايتد (2-2)، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن إصابة رايا تمثل مصدر قلق كبير لآرسنال، خصوصاً أن الحارس الإسباني كان أحد أبرز عناصر الفريق خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، منهياً انتظاراً دام 22 عاماً، كما حافظ على نظافة شباكه في سبع من مبارياته العشر الأولى هذا الموسم.

واضطر رايا، البالغ 31 عاماً، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 70، بعدما تعرض لاصطدام قوي مع ويليام أوسولا، مهاجم نيوكاسل، خلال تنفيذ ركلة ركنية، ليحل مواطنه كيبا أريزابالاغا بدلاً منه.

وظهر الحارس الإسباني متألماً وهو يمسك بذراعه اليسرى لدى مغادرته أرض الملعب، وسط مخاوف من تعرضه لإصابة في الكتف.

وأكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عقب المباراة أن رايا سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي الأحد، لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

وأعرب إيان رايت، مهاجم آرسنال السابق، عن قلقه من احتمال غياب الحارس الإسباني، قائلاً في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «هذا مصدر قلق هائل. لا أريد القول إنني أشعر بالرعب لمجرد وجود كيبا في حراسة المرمى، لكنها ضربة موجعة للغاية». وأضاف: «من الصعب جداً تعويض لاعب مثل رايا، تماماً كما هي الحال مع ديكلان رايس وغابرييل».

وجاءت إصابة رايا في وقت بدأ فيه آرسنال استعادة بعض لاعبيه المصابين؛ إذ عاد المدافع الفرنسي ويليام ساليبا إلى قائمة الفريق للمرة الأولى هذا الموسم، لكنه بقي على مقاعد البدلاء دون مشاركة.

كما افتقد الفريق خلال الأسابيع الأخيرة خدمات جناحه الإنجليزي بوكايو ساكا بسبب إصابة في الفخذ، ما أتاح لنوني مادويكي فرصة المشاركة بانتظام، بعدما أسهم في حصول آرسنال على نقطة التعادل أمام نيوكاسل.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة أرتيتا نتائج الفحوص لتحديد موقف رايا من المباريات المقبلة، في ظل أهمية الحارس الإسباني ضمن تشكيلة الفريق.