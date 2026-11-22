أفادت مصادر وبيانات متطابقة بأن القوات الروسية استهدفت ليل السبت - الأحد ويوم الأحد مواقع عدة في أوكرانيا، بينها مبنى سكني في العاصمة كييف ومحطة كهرباء ومنشآت للبنية التحتية.

قتيلان ومفقودون في كييف

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولون محليون إن ​شخصين على الأقل قُتلا، وإن نحو 10 ربما لا يزالون تحت أنقاض المبنى السكني الذي استهدفته طائرة مسيّرة روسية صباح الأحد في منطقة كييف.

رجال إنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض بعد غارة روسية استهدفت مبنى سكنياً من 5 طوابق قرب كييف الأحد 22 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وكتب ‌زيلينسكي على ‌منصة «إكس» أن «​جزءاً ‌من ⁠مبنى ​سكني مكون ⁠من 5 طوابق انهار عقب هجوم روسي بطائرة مسيّرة»، وعبّر عن شكره فرق الطوارئ «لسرعة استجابتها». وقال إنه «جرى بالفعل إجلاء 9 أشخاص، وتم ⁠احتواء الحريق».

وكثّفت روسيا هجماتها على كييف خلال الأشهر الـ6 الماضية، قبيل حلول فصل الشتاء الذي يخشى كثيرون أن يكون الأقسى منذ بدء الحرب.

وأفاد مسؤولون محليون بأن ‌4 أصيبوا في الهجوم الروسي على منطقة ديمر شمال كييف، في حين أظهرت لقطات ​مصورة لخدمات الطوارئ ‌أفراد فرق إنقاذ وهم ‌يبحثون وسط كومة كبيرة من الأنقاض، ويساعدون السكان على النزول من المبنى المتضرر باستخدام سلم ومنصة ‌رافعة.

عناصر من الدفاع المدني وسكان محليون بعد الغارة الروسية على منطقة ديمر قرب كييف الأحد 22 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

«أنقذوني... إنني أحترق»

وقال ميكولا أوسادني، وهو أحد أقارب بعض العالقين تحت الأنقاض: «عندما وقع الانفجار، انقلبت في سريري حرفياً. أعيش على بعد نحو 200 متر من هنا، ثم هرعنا إلى المكان». وأضاف أوسادني: «كان والد زوجتي يصرخ: أنقذوني؛ إنني أحترق! والآن ننتظر مجدداً حتى نرى ما سيحدث». وروت مقيمة أخرى اسمها أولينا خاركافليوك أن «صوتاً مرعباً أيقظنا من النوم، ثم وقع انفجار». وقالت خاركافليوك: «أنا وزوجي ننتظر هنا منذ نحو الساعة الـ4 صباحاً؛ لأن زميلة ابنتي الكبرى في الفصل ووالدتها موجودتان داخل المبنى»، وفق ما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس».

استهداف بنى تحتية للموانئ

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، الأحد، أن قواتها استهدفت مواقع عدة في أوكرانيا ليل السبت - الأحد، بينها محطة كهرباء، ومنشآت للبنية التحتية للموانئ، وسفينة شحن. وقال البيان إن الهجمات استهدفت «محطة برافوبيريجنا» للطاقة في مدينة زابوريجيا، ومنشآت في ميناء «كيليا» الواقع على نهر الدانوب بمنطقة أوديسا، بالإضافة إلى سفينة شحن جاف كانت تبحر شمال شرقي أوديسا، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت بنى تحتية ومنشآت للطاقة كانت تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وتابع البيان أنه «خلال الليل، شنت القوات المسلحة الروسية هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت للطاقة وبنى تحتية للموانئ وسفن عملت لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية». وتعمل محطة الطاقة «برافوبيريجنا» بقدرة 330 كيلو فولت وتوفر إمدادات الكهرباء لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية. وفي ميناء «كيليا»، استُهدفت منشآت البنى التحتية للموانئ المستخدمة في الإمداد بالمعدات العسكرية والبضائع للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق البيان. وأوضح البيان أنه جرى استهداف سفينة بحرية، كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية شمال شرقي أوديسا. ولم يتسن التحقق من هذه البيانات من مصادر مستقلة.

عناصر من الدفاع المدني يجلون امرأة بعد غارة روسية على مبنى سكني في ديمر شمال كييف الأحد 22 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

من جانبها، أعلنت شركة «أوكرينيرجو»، المشغلة شبكة الكهرباء في أوكرانيا، عبر تطبيق «تلغرام»، أن إمدادات الكهرباء في أوديسا والمنطقة المحيطة بها تواجه ضغوطاً كبيرة من جراء الهجمات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية لشبكات نقل الكهرباء. وقالت «أوكرينيرجو» إنه «نظراً إلى حجم الدمار، فإنه أصبح من المستحيل حالياً، من الناحية الفنية، إيصال الكميات اللازمة من الكهرباء إلى المستهلكين».

5 مصابين في هجمات أوكرانية

في المقابل، ​ذكرت وسائل إعلام روسية، الأحد، نقلاً عن سلطات محلية ‌أن ‌5 ​أشخاص ‌أصيبوا ⁠في هجمات ​بطائرات مسيّرة ⁠أوكرانية خلال الليل على منطقة كراسنودار الروسية. ونقلت ⁠وكالة «تاس» ‌للأنباء الرسمية ‌عن ​سلطات ‌منطقة ‌كراسنودار قولها إن 4 من الـ5 أُصيبوا ‌في قرية أفيبسكي، التي ⁠تضم مصفاة نفط ⁠تعرضت لهجمات أوكرانية متكررة في الأشهر القليلة الماضية.

وأفادت الأمم المتحدة بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين هذا العام مع تكثيف روسيا ضرباتها بعيدة المدى. وقالت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)» الجمعة، إن 114 طفلاً على الأقل قُتلوا وأصيب 1030 آخرون بجروح خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026، وهو «عدد من الضحايا الأطفال، الذين جرى التحقق منهم، يفوق ما سُجّل في أي من السنوات الـ3 الماضية».

ولم تُحرز المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال تقدما يُذكر حتى الآن، في ظل تمسّك موسكو بمطالبها. ويقول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يكون جزءاً من اتفاق أوسع بشأن الأمن الأوروبي.

صورة وزعها حرس الحدود الفنلندي خلال محاولة إخماد النيران في سفينة الشحن الروسية «سبارتا2» بخليج فنلندا الأحد 22 نوفمبر 2026 (رويترز)

اشتعال سفينة قبالة فنلندا

في سياق متصل، قال خفر السواحل الفنلندي، الأحد، إن حريقاً اندلع على متن سفينة شحن روسية؛ تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة ​في بحر البلطيق، استمر طيلة الليل على الرغم من الجهود المبذولة لإخماده.

وقال الجيش الفنلندي إن الهجوم الذي استهدف السفينة «سبارتا2»، السبت، نفذته على الأرجح أوكرانيا، وإن السفينة انجرفت لاحقاً إلى المياه الفنلندية حيث لا تزال راسية. وقال الجيش ‌الفنلندي إن السفينة، التي كانت متجهة إلى جيب كالينينغراد ‌الروسي، تضررت في المياه الدولية إلى الغرب من جزيرة غوغلاند الروسية؛ مما يؤكد الرواية التي طرحها مسؤولون روس.

وشنت أوكرانيا هجمات عدة بطائرات مسيّرة عسكرية على منطقة كالينينغراد الساحلية في شمال غربي روسيا العام الحالي، وضلّ بعض الطائرات المسيّرة الطريق إلى ⁠المجال الجوي لدول البلطيق المجاورة؛ مما ‌أثار مخاوف من ‌امتداد الحرب إلى أراضي دول ​أعضاء في «حلف شمال الأطلسي».

وقال قائد البحرية الإستونية، إيفو فارك، لـ«هيئة البث ‌العامة» الإستونية، الأحد، إنه لا يمكن استبعاد خطر وقوع هجمات أخرى ⁠في خليج ⁠فنلندا، وهو ذراع ضيقة من بحر البلطيق.

وقال الجيش الفنلندي الأسبوع الماضي إنه رصد ضربة استهدفت سفينة حربية روسية في المنطقة نفسها خلال هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية. وتشير بيانات «مجموعة بورصات لندن» إلى أن سفينة الشحن «سبارتا2»، البالغ طولها 121 متراً، ترفع علم روسيا ومملوكة لشركة الشحن الروسية «أوبورون لوجيستيكا»، وأنها غادرت سان بطرسبرغ يوم الجمعة.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية ​إن السفينة خاضعة لعقوبات أميركية. كما يذكر ​الموقع الإلكتروني لشركة «أوبورون لوجيستيكا» أنها تقدم خدمات الإمداد والتموين لوزارة الدفاع الروسية.