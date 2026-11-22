تجددت هجمات الطائرات المُسيرة بالسودان، الأحد، مستهدفة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، من بينها مقر للأمم المتحدة؛ في حين أدانت الحكومة السودانية تصفية «قوات الدعم السريع» أسرى من الجيش في إقليم النيل الأزرق، بجنوب شرقي البلاد.

وروَّع دوي الانفجارات القوية والمضادات الأرضية سكان الخرطوم الذين استيقظوا على أصوات انفجارات عديدة في مناطق متفرقة.

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش، أفادت منصات إعلامية موالية له بأن منظومة الدفاعات الأرضية للجيش اعترضت سرباً من المسّيرات فوق سماء المدينة ونجحت في إسقاطها.

بينما نقلت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في منصات التواصل الاجتماعي أن المسيّرات استهدفت مواقع عسكرية في الخرطوم.

سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم مسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

ويتعذر التحقق من صحة ما تتناقله المواقع من مصدر مستقل.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيرات انطلقت من إثيوبيا، وعدَّ الهجوم «استمراراً للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية». واتهم الجيش السوداني إثيوبيا مراراً بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» بشن هجمات من أراضيها، وهو ما تنفيه أديس أبابا. وفي مطلع الشهر الحالي، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان إنه وثّق 70 هجوماً شنّتها «قوات الدعم السريع» من الأراضي الإثيوبية منذ بداية العام. من جانبها، اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بدعم متمرّدين مرتبطين بجبهة «تحرير شعب تيغراي»، وهو ما نفته الخرطوم.

الأمم المتحدة

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد تسبب في تضرر مقر أممي في منطقة سكنية مدنية، بينما كان بداخله موظفون.

وأضافت، في بيان صحافي، أن المدنيين «ليسوا أهدافاً مشروعة في الحرب»، مشيرة إلى أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة موجودون بالسودان لمساعدة المواطنين، وتعريضهم لمثل هذه المخاطر أمر غير مقبول.

وشهدت الخرطوم، التي تعدّ مركزاً للمساعدات الإنسانية، وتضمّ وكالات الأمم المتحدة، العديد من الهجمات بالطيران المسيّر في الآونة الأخيرة.

ضحايا مدنيون

من جانبها، قالت شرطة محلية جبل أولياء، جنوب الخرطوم، إنها انتشلت طفلاً على قيد الحياة إثر سقوط طائرة مسيّرة على منزل في منطقة العسال.

وأسفرت الهجمات الجديدة عن تدمير عدد من المنازل؛ ولم ترد إحصائية رسمية عن سقوط ضحايا، بينما استهدفت مسيّرات أخرى مواقع داخل مدينة أم درمان.

سودانيون يتفقدون حطام مبنى بعد هجوم بمسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحطام طائرة مسيّرة في جنوب الخرطوم.

وفي الأسابيع الماضية، استهدفت «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيّرة منشآت الكهرباء ومخازن الوقود في مدن دنقلا ومروي وعطبرة والدامر وشندي، بشمال البلاد، وهي مناطق بعيدة جداً عن جبهات المواجهة.

إعدام أسرى

من جهة ثانية، أدانت حكومة السودان بأشدّ العبارات قتل وإعدام أفراد من قوات الجيش أسرتهم «قوات الدعم السريع» في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وفق «وكالة السودان للأنباء».

وقالت الحكومة إن قتل الأسير «اعتداء جسيم على حقه في الحياة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يمرّ دون مساءلة».

ولفتت حكومة السودان نظر الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي، وهيئة «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى خطورة هذه الأفعال، داعية إياها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية من لا يزالون في الأسر، ودعم مسار جادٍ للمساءلة الفورية.

أفراد من الشرطة ينتشرون بموقع هجوم بمُسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

وبحسب الوكالة الرسمية، قالت حكومة السودان إنّ الصمت عن قتل الأسرى يشجع «الدعم السريع» على ارتكاب مزيد من الجرائم، مؤكدة أن انتهاك القوانين وارتكاب جرائم الحرب لا تسقطه الظروف، وأنّ حقّ الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة لن يُطوى بالتجاهل.

وكانت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد أسرت أعداداً من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة، بعدما سيطرت على محافظة باو الاستراتيجية ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الدفع بمزيد من الوحدات القتالية لإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية لوقف تقدم «الدعم السريع» في الإقليم.

انشقاق عن «الدعم السريع»

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد في «قوات الدعم السريع»، العقيد آدم محمد عبد الله أبو دقن، انشقاقه وانضمامه «الكامل غير المشروط إلى القوات المسلحة السودانية، دفاعاً عن الوطن وسيادته وكرامة شعبه».

وقال أبو دقن، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي: «أقف أمام الشعب السوداني وأنا أحمل على عاتقي ثقلاً من العار والخجل، مما ارتكبته (قوات الدعم السريع) من قتل ونهب وإبادة جماعية ومخازٍ بشعة تدمي القلوب والضمير»، مضيفاً أنه لم يشارك في «هذه الجرائم البشعة».

ودعا رفاق السلاح إلى ترك «قوات الدعم السريع» والانضمام إلى الجيش السوداني.