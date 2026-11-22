أفاد تقرير أمني نشرته منصة إخبارية متخصصة في الشؤون الدفاعية بأن الجزائر باتت تواجه نوعاً جديداً من التهديدات، عقب إعلان جيشها اكتشاف مخبأ يضم ترسانة من الأسلحة والعتاد العسكري بالقرب من الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان صدر، السبت، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من اكتشاف مخبأ للأسلحة بمنطقة برج باجي مختار، القريبة من الحدود مع مالي، مشيرة إلى أنه كان يحتوي على أسلحة من مختلف الأعيرة، إلى جانب كمية كبيرة من الذخيرة.

وأسفرت العملية، حسب البيان، عن مصادرة سيارة رباعية الدفع و3 مدافع «هاون» عياري 82 و60 ملليمتراً، و5 قاذفات صاروخية من نوع «آر بي جي 7»، و3 رشاشات عيار 12.7 ملليمتر، ورشاش واحد عيار 14.5 ملليمتر، إضافة إلى رشاش خفيف.

جانب من محتويات مخبأ أسلحة اكتشفه الجيش الجزائري على الحدود مع مالي (وزارة الدفاع)

ووفق البيان، شملت المضبوطات 4 مسدسات رشاشة من نوع «كلاشينكوف» مرفقة بلواحقها، وطائرتين مسيّرتين، و6 قذائف «هاون» عيار 82 ملليمتراً، و5 صواريخ، و5 حشوات دافعة خاصة بقاذفات «آر بي جي»، إضافة إلى 2828 طلقة من مختلف الأعيرة.

أسلحة تثير تساؤلات

وأشار البيان إلى أن العملية التي وصفها بـ«النوعية» تعكس «اليقظة والجاهزية التامة لوحدات الجيش الوطني الشعبي للتصدي لأي محاولة اختراق عبر حدودنا الوطنية من طرف المجرمين وشبكات الاتجار بالأسلحة العابرة للحدود»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصدر هذه الأسلحة.

ويفهم من البيان أن الترسانة كانت موجهة ضد الجزائر، وتم إرفاقه بصور عن الترسانة التي اكتشفها الجيش.

وتفرض الحدود الشاسعة التي تربط الجزائر بدول منطقة الساحل تحديات أمنية كبيرة في ظل تنامي أنشطة التهريب عبر المنطقة، والتي تشمل الأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي الأشهر الماضية، أعلن الجيش الجزائري في مناسبات عدة عن إحباط محاولات تهريب وضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة، فضلاً عن توقيف عدد من المهربين واستسلام مسلحين كانوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء.

أسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي» (وزارة الدفاع الجزائرية)

وبحسب التقرير الذي نشره موقع «ميناديفانس»، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، عن «عملية برج باجي مختار»، فإن قذائف «الهاون» والرشاشات المضبوطة ذات العيارات الثقيلة «لا يمكن نقلها بسهولة وبشكل متخفٍ»، لافتاً إلى أن ذلك «يطرح تساؤلات حول المدة التي ظل فيها هذا المخبأ قائماً، والمسار الذي وصلت عبره كل هذه الأسلحة».

وذكر التقرير الذي كتبه الصحافي الجزائري المتخصص أكرم خريَف أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الأسلحة كانت تستهدف الجزائر؛ إذ من المحتمل أيضاً أن يكون الأمر متعلقاً بمخبأ خلفي لدعم الحرب الدائرة في مالي، أقيم بالقرب من الحدود».

وأضاف التقرير أن هناك احتمالين بشأن الجهة المالكة لهذه الأسلحة: «جبهة تحرير أزواد»، وهي أبرز تنظيم للمعارضة الطرقية في مالي، أو «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي التحالف المرتبط بتنظيم «القاعدة».

مسلحون من «جبهة تحرير أزواد» شمال مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع: «بما أن نشاط جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) محدود على امتداد الجزء الجزائري من الحدود، فإن احتمال ارتباط المخبأ بـ(جبهة (تحرير أزواد) يبدو أكبر. كما يُحتمل أن تكون شحنة هذه الأسلحة في طور نقلها إلى الجماعات المسلحة في مالي عن طريق مهربي الأسلحة».

الحدود الجنوبية

وتُظهر الصور التي وثَّقت عملية حجز الأسلحة، وفقاً للتقرير، أن الطائرتين المسيّرتين من فئة (FPV)، وهي طائرات صغيرة الحجم قال إنها قادرة على حمل شحنة يصل وزنها إلى نحو 3 كيلوغرامات، بما يعادل صاروخاً من نوع «آر بي جي» والتحليق لمسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومتراً، تبعاً لوزن الحمولة.

ويرجّح التقرير أن تكون الطائرتان روسيتي الصنع أو أوكرانيتي الصنع، «بالنظر إلى التشابه الكبير بين النماذج التي ينتجها البلدان؛ ما يجعل تحديد بلد المنشأ أمراً غير ممكن بالاستناد إلى العتاد الظاهر وحده».

وأشار التقرير إلى أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية ظهرت لأول مرة في مالي خلال 2024 - 2025، حيث استخدمتها «جبهة تحرير أزواد»، مرجحاً أن تكون «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» قد استخدمتها هي الأخرى. كما رجّح أن تكون الأجهزة الأمنية الأوكرانية قد زوّدت هذه الجماعات بهذه الطائرات في إطار الحرب ضد روسيا، التي تنشط في المنطقة عبر ذراعها العسكرية «الفيلق الأفريقي».

آثار قصف معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية في 2024 (موقع «ميناديفانس»)

وفي يوليو (تموز) 2024، وخلال معركة أشبريش بالقرب من تينزاواتين بالحدود الجزائرية - المالية، استخدمت مجموعة «فاغنر» (الفيلق الأفريقي حالياً) طائرات مسيّرة من طراز (FPV)، إلى جانب «جبهة تحرير أزواد» و«جماعة النصرة».

ومع حلول عام 2025، بدأ ظهور جيل جديد من هذه الطائرات مزوّد ببكرات الألياف البصرية، وفق تقرير «ميناديفانس» الذي لفت إلى أن هذه التطورات «كانت تحدث على الجانب الآخر من الحدود، لكن العملية الأمنية التي أسفرت عن ضبط الأسلحة، تكشف أن هذا النوع من المعدات أصبح موجوداً الآن على الأراضي الجزائرية».