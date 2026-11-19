توفي، مساء الأربعاء، جمال ولد عباس، أحد أبرز وجوه الجهاز الحزبي البيروقراطي في الجزائر، وأحد المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 92 سنة.

شغل ولد عباس، وهو من قدماء مجاهدي ثورة التحرير (1954-1962)، منصب الأمين العام لـ«حزب جبهة التحرير الوطني»، الذي كان الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1962 حتى اعتماد التعددية في 1989. كما تولى وزارتي التضامن الوطني (1999-2002) والصحة (2010-2012).

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

وجاءت وفاته بعد نحو عام من الإفراج عنه لأسباب صحية، بعدما كان قد أدين في قضايا فساد مرتبطة بتبديد أموال مخصصة للفئات الهشة والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حملة الملاحقات القضائية التي طالت عدداً كبيراً من المسؤولين والوزراء السابقين عقب سقوط نظام بوتفليقة.

وبعد أن غادر السجن، أقام ولد عباس عند نجله بمدينة عين تيموشنت بغرب البلاد. وكان محاموه قد قدموا طلباً بالإفراج عنه، مدعماً بملف طبي يثبت صعوبات صحية في مواجهة ظروف السجن، فيما لم يتبقَّ من مدة العقوبة إلا أشهر قليلة.

وكان ولد عباس قد أُودع السجن في يوليو (تموز) 2019، بعد شهور من قيادته حملة سياسية واسعة للدفاع عن استمرار بوتفليقة في الحكم وترشحه لولاية خامسة، قبل أن تطيح انتفاضة شعبية واسعة بالرئيس في الثاني من أبريل (نيسان) من العام نفسه، وتفتح الباب أمام ملاحقة أبرز المقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه ومستشاره النافذ، السعيد بوتفليقة.

ولم يكن ولد عباس المسؤول الوحيد الذي غادر السجن قبل استكمال مدة عقوبته بسبب تدهور حالته الصحية؛ إذ سبق أن استفاد وزير العمل السابق محمد الغازي من الإفراج لأسباب صحية سنة 2022، وكان محكوماً عليه بعشر سنوات سجناً في قضية فساد. وجاء إطلاق سراحه بعد إصابته بمرض باركنسون، وما رافقه من اضطرابات حادة في الذاكرة، حسب محاميه.

وزير العمل الجزائري السابق محمد الغازي (الوزارة)

كما غادر السجن سعيد بركات، الذي تعاقب بدوره على وزارات الفلاحة والصحة والتضامن الوطني في عهد بوتفليقة، والذي جمعته بجمال ولد عباس تجربة العمل الحكومي والانتماء إلى «جبهة التحرير الوطني»؛ ويقيم حالياً بمسقط رأسه في ولاية بسكرة بجنوب البلاد.

والتمس مسؤولون آخرون، من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الاستفادة من تدابير مماثلة نظراً لضعفه البدني، وفق محاميه.

ويتيح قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الاستفادة من الإفراج لأسباب صحية وفقاً لشروط وإجراءات محددة، ويعود البت في بعض هذه التدابير إلى السلطات المختصة، ومن بينها وزارة العدل.

الوزير الأول سابقاً عبد المالك سلال (الوزارة الأولى بالجزائر)

وُلد جمال ولد عباس في 24 فبراير (شباط) 1934 بمدينة تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهو طبيب من حيث التأهيل العلمي، لكنه لم يمارس مهنة الطب. وخلال حرب الاستقلال، واصل دراسته في ألمانيا بفضل منحة دراسية خصصتها له «جبهة التحرير». وبعد الاستقلال، تولى إدارة المصالح الطبية بولاية تلمسان، قبل أن يبدأ مسيرة سياسية طويلة داخل الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.

انتُخب برلمانياً عن «جبهة التحرير الوطني» خلال ثمانينات القرن الماضي، ثم تولى عدة مسؤوليات سياسية وإدارية. وكان عضواً في «المجلس الوطني الانتقالي» (برلمان مؤقت) خلال تسعينات القرن الماضي، قبل أن يلتحق بحكومات عبد العزيز بوتفليقة ابتداءً من سنة 1999. كما عُين عضواً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) ضمن «الثلث الرئاسي» سنة 2013، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس «مجلس الأمة» سنة 2016.

في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تولى جمال ولد عباس الأمانة العامة لـ«جبهة التحرير الوطني» خلفاً لعمار سعداني، اللاجئ السياسي حالياً في الخارج، في مرحلة اتسمت بتصاعد الجدل حول الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ومستقبل الحكم في الجزائر.

وتقاطعت فترة قيادته الحزب مع واحدة من أكثر المحطات حساسية في نهاية الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، وهي تعيين الرئيس الحالي عبد المجيد تبون وزيراً أول في يونيو (حزيران) 2017، قبل إنهاء مهامه في أغسطس (آب) من السنة نفسها. وخلال هذه الفترة، اتخذت قيادة «جبهة التحرير» مواقف علنية معارضة لبعض التوجهات التي تبناها تبون في سياق التوترات التي شهدتها مراكز السلطة آنذاك.

ومن خلال تصريحاته ومداخلاته الإعلامية المتكررة، اصطف ولد عباس إلى جانب المواقف المدافعة عن توجهات الرئاسة، في وقت كانت فيه تجربة تبون الحكومية تواجه معارضة سياسية من أطراف داخل محيط السلطة، قبل أن تنتهي بإقالته بعد نحو 3 أشهر من تعيينه.