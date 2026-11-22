أكد إيمليان كاراس، مدرب فريق باختاكور الأوزبكي، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السعودي، في المواجهة المرتقبة غداً، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن فريقه يدرك صعوبة المهمة أمام منافس يمتلك إمكانات فنية عالية على المستويين الفردي والجماعي.

وقال كاراس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نحن سعداء جداً بالعودة إلى مدينة جدة بعد شهرين، ونتطلع إلى تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية، رغم معاناتنا من بعض الإصابات في صفوف الفريق».

وأوضح مدرب باختاكور أن الاتحاد يتمتع بقدرات هجومية مميزة، الأمر الذي يتطلب التعامل بحذر مع تحركات لاعبيه، مضيفاً: «الاتحاد فريق قوي ويمتلك حلولاً فردية وجماعية متعددة، ونعمل على إغلاق المساحات أمام لاعبيه والحد من خطورتهم الهجومية».

️ | إيمليان كاراس مدرب فريق #باختاكور في المؤتمر الصحافي:نحن سعداء جداً بالعودة إلى جدة بعد شهرين. لدينا بعض الإصابات، ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.#الاتحاد_باختاكور#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/dKj5IspZ8z — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 22, 2026

وعن مواجهاته السابقة في البطولة، أشار كاراس إلى أن أصعب المباريات التي خاضها فريقه كانت أمام الفريق العراقي، فيما أكد أن باختاكور نجح في صناعة العديد من الفرص خلال مواجهته أمام النصر، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الفني الذي تتمتع به الأندية السعودية.

وأضاف: «الأندية السعودية تمتلك جودة فنية عالية، ومن الجميل أن نواجه فريقاً بحجم الاتحاد، خصوصاً أنه يعتمد على أسلوب هجومي، وهو أمر نراه جيداً بالنسبة لنا».

وتعكس تصريحات المدرب الأوزبكي إدراكه لحجم التحدي الذي ينتظر فريقه أمام الاتحاد، مع سعيه إلى إيجاد التوازن بين التنظيم الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية، بحثاً عن نتيجة إيجابية في المواجهة الآسيوية المرتقبة.