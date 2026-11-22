يحلّ الأهلي السعودي ضيفاً على الشمال القطري، مساء غدٍ (الاثنين)، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ5 من مرحلة المجموعات (منطقة الغرب) لـ«دوري أبطال آسيا للنخبة»، التي تحمل في طياتها أبعاداً تنافسية خاصة، يتقدَّمها ظهور النجم الجزائري رياض محرز في مواجهة فريقه السابق، الذي ارتدى قميصه 3 مواسم وترك معه بصمةً بارزةً في مسيرته الأخيرة.

وتتجدَّد المواجهة بين محرز والأهلي وسط ذكريات السنوات الـ3 التي قضاها اللاعب مع الفريق الجداوي، بعدما انتقل إليه في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكون أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في كتابة مرحلة تاريخية للنادي على الصعيد القاري.

ورغم انتقاله إلى الشمال القطري، فإن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً يواصل تقديم مستويات لافتة، بعدما أسهم في 9 أهداف خلال 7 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، بتسجيله 4 أهداف وصناعته 5 أخرى، ليؤكد احتفاظه بفاعليته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق.

ويأتي تألق محرز امتداداً لمستوياته الأخيرة، إذ سجَّل في كل من مبارياته الـ4 الأخيرة بالدوري القطري، كما قدَّم 3 تمريرات حاسمة خلال إحدى هذه المواجهات.

وتبدو المواجهة اختباراً خاصاً للنجم الجزائري، الذي يسعى إلى مواصلة تألقه بقميص فريقه الجديد على حساب النادي الذي دافع عن ألوانه لـ3 مواسم، في مباراة تحمل ذكريات الماضي وطموحات الحاضر، وسط ترقب جماهيري لما سيقدِّمه أمام زملائه السابقين.

منذ وصول محرز إلى الأهلي في صيف 2023، دخل الفريق مرحلة مختلفة على مستوى المنافسة والإنجازات، إذ أصبح أحد أبرز عناصر مشروع النادي، وأسهم في تعزيز حضوره محلياً وقارياً، بعدما أنهى الأهلي مواسم الدوري الـ3 التالية في المراكز الثالث والخامس والرابع توالياً.

لكن البصمة الأبرز لمحرز مع الأهلي جاءت على الصعيد القاري، بعدما عاش الفريق معه مرحلةً تاريخيةً تُوِّج خلالها بلقبَي دوري أبطال آسيا للنخبة عامَي 2025 و2026، على حساب كاواساكي فرونتالي وماتشيدا زيلفيا اليابانيَّين، ليؤكد الأهلي مكانته بين كبار القارة الآسيوية.

كما خاض الفريق خلال تلك الفترة منافسات كأس القارات الثلاث، البطولة المستحدثة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنهى مشاركته وصيفاً بعد مواجهتَي بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وعلى الصعيد المحلي، أضاف محرز إلى سجله مع الأهلي لقب كأس السوبر السعودية 2026، التي أُقيمت في هونغ كونغ، بعدما تجاوز القادسية بنتيجة 5 - 1 في نصف النهائي، قبل التعادل مع النصر 2 - 2 في المباراة النهائية، وحسم اللقب بركلات الترجيح.

في المقابل، يدخل الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد انتصاره اللافت على النصر بنتيجة 3 - 1 في كلاسيكو دوري روشن السعودي، وهو الفوز الذي أعاد الفريق إلى واجهة المنافسة ومنح لاعبيه دفعة معنوية قبل استئناف مشوارهم القاري.

ويحتل الأهلي المركز السادس في مجموعة الغرب برصيد 8 نقاط، بينما يأتي الشمال القطري في المركز الثامن برصيد 5 نقاط، ما يمنح المواجهة أهميةً كبيرةً للفريقين في سباق تحسين المراكز وتعزيز حظوظ التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويتطلع الأهلي، حامل لقب البطولة، إلى استثمار خبرته القارية ونتيجته الإيجابية الأخيرة لتحقيق انتصار خارج أرضه، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، في حين يأمل الشمال في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة تعزِّز موقعه في جدول الترتيب.

وبين رغبة محرز في إثبات حضوره مع فريقه الجديد، وطموح الأهلي في مواصلة انتصاراته القارية، تبدو المواجهة محملة بكثير من التفاصيل، إذ يعود النجم الجزائري لملاقاة ماضيه الأخضر، بقميص مختلف، وفي مواجهة لا تخلو من المشاعر والرهانات الرياضية.