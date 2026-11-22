مورينيو: مدريد فاز على سيلتا فيغو بقوة المجموعة وليس بمشروبات الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344253-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
مورينيو: مدريد فاز على سيلتا فيغو بقوة المجموعة وليس بمشروبات الطاقة
جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بالروح الجماعية للاعبيه وقدرتهم على تجاوز الظروف الصعبة، عقب الفوز على سيلتا فيغو 2 - 1 مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكداً أن الانتصار تحقق بفضل قوة الفريق ورغبته في مواصلة حصد النقاط.
وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «رأيت لاعبين يعانون بدنياً ولم يكونوا في أفضل حالاتهم، لكن آخرين تمكنوا من تجاوز ذلك بفضل قوتهم الذهنية وروح المجموعة والرغبة في الفوز. إنها قوة مجموعة من الأصدقاء يعرفون كيف ينتصرون رغم الصعوبات».
وأضاف: «ليس مشروب الطاقة الذي يتناولونه بين الشوطين هو ما يمنحهم القوة، بل المجموعة نفسها، والرغبة المشتركة في الفوز».
وأعرب المدرب البرتغالي عن فخره بلاعبيه، رغم شعوره ببعض الإحباط لعدم تقديم الفريق المستوى الذي كان يتمناه، مشيراً إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً للحفاظ على تقدمهم وحصد 3 نقاط مهمة.
وتحدث مورينيو عن المهاجم كارلوس إسبِي، قائلاً: «تاريخ كرة القدم مليء بلاعبين من هذا النوع، وأعتقد أنه مؤثر حتى عندما لا يشارك دقائق كثيرة».
وأوضح أن إسبِي يمتلك قدرات مميزة داخل منطقة الجزاء، وأنه يجيد اللعب بالرأس والتحرك خلف المدافعين، مشيراً إلى أنه يشعر بالسعادة في ريال مدريد ويحظى باحترام المدرب وزملائه والجماهير.
كما وصف مورينيو الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بأنه الأفضل في العالم خلال السنوات الأخيرة، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره الحارس الأوكراني آندريه لونين، الذي قال إنه يستحق المشاركة بصورة أكبر.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذي سيلتقي الأحد فياريال ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وتقدم سيلتا فيغو في الدقيقة الـ6 عن طريق بابلو دوران، ثم أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة الـ66.
وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، سجل البديل كارلوس إسبي الهدف الثاني لريال مدريد ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.
يواجه المدرب إنزو ماريسكا ضغوطاً كثيرة بعد اكتفاء فريقه بنقطة واحدة من آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي وسط صعوبات في إيجاد التوليفة المناسبة لخط الوسط
شوق الغامدي (الرياض)
بايرن ميونيخ لا يستبعد إبرام صفقات شتوية بعد كبوة كينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344269-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%86
بايرن ميونيخ لا يستبعد إبرام صفقات شتوية بعد كبوة كين
هاري كين (رويترز)
لم يستبعد نادي بايرن ميونيخ الألماني إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظلِّ أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق، والتي تفاقمت بغياب مهاجمه الإنجليزي هاري كين لأشهر عدة.
وقال هيربرت هاينر، رئيس النادي البافاري، اليوم (الأحد): «إذا اقتضت الضرورة، فإن بايرن مستعد دائماً للتحرك. هذا ليس ما نريده، وبالنظر إلى الماضي، لا أعتقد أننا كنا محظوظين بشكل خاص بالصفقات التي أبرمناها خلال فترة الانتقالات الشتوية أو في الأيام الأخيرة من فترات الانتقالات».
وأضاف هاينر أن الوضع الحالي لم يكن متوقعاً، لكنه لا يرى في الوقت الراهن ضرورة لإبرام صفقات جديدة، مع إمكانية تغير الموقف سريعاً.
ويغيب كين لأشهر عدة بعد تعرضه لإصابة بالغة بالكاحل الأيسر، كما يفتقد الفريق جهود سيرغ غنابري والمغربي إسماعيل صيباري، بينما اقترب الجناح الكولومبي لويس دياز من العودة، ولا يُعتقد أن الإصابة التي تعرَّض لها الفرنسي ميكايل أوليسيه خلال التعادل مع كولن 1 - 1 خطيرة.
ومن المنتظر أيضاً عودة الكندي ألفونسو ديفيز خلال أسابيع، بينما يستعيد الفريق قائده مانويل نوير بعد العطلة الشتوية.
من جانبه، قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للنادي: «التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية ليست ضمن خططنا في الوقت الحالي. سننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور، وكذلك موقف اللاعبين الذين اقتربوا من العودة».
ورفض المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، الحديث عن احتمالات التعاقد مع لاعبين جدد، قائلاً «لا أريد الحديث الآن عمّا قد يتعيَّن علينا فعله بعد شهرين».
وأبدى دريسن استياءه من التدخل الذي تعرَّض له كين خلال مواجهة كولن، قائلاً: «مَن كان يتخيل أننا سنفقد هاري لأشهر عدة؛ بسبب هذا التدخل الذي لم تكن له أي ضرورة من مدافع الفريق المنافس جويل شميت؟».
ضغوط حقوقية على «فيفا» لمعاقبة إيران بسبب حظر الرجال في مباريات السيداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344258-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
ضغوط حقوقية على «فيفا» لمعاقبة إيران بسبب حظر الرجال في مباريات السيدات
رابطة الدوري الإيراني أرسلت تعميماً إلى الأندية ينص على حظر وجود الرجال في الملاعب (وكالة إيسنا الإيرانية)
تصاعدت الضغوط على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الإيراني، بعد إصدار قرار يمنع الرجال من حضور مباريات كرة القدم النسائية في البلاد، في خطوة أثارت اعتراضات منظمات حقوقية دولية عدَّتها انتهاكاً صريحاً للوائح الاتحاد الدولي المتعلقة بمكافحة التمييز.
وكشف تقرير نشرته «The Athletic» أن رابطة الدوري الإيراني أرسلت الشهر الماضي تعميماً إلى الأندية ينص على حظر وجود الرجال في الملاعب التي تستضيف مباريات السيدات، محمّلة الأندية المستضيفة المسؤولية عن أي مخالفة للقرار.
ووقّع التعميم محمد رضا كشاورزي فرد، أمين سر الرابطة، فيما شمل الحظر استثناءات كانت تسمح سابقاً بحضور المدربين والحكام والإعلاميين وأفراد عائلات اللاعبات، إلى جانب العاملين في المباريات.
وجاء القرار قبيل أول ديربي نسائي في تاريخ طهران بين الاستقلال وبيرسبوليس، الذي تأجل خمسة أيام من 23 إلى 28 أكتوبر (تشرين الثاني)، ونُقل إلى ملعب أصغر في أطراف العاصمة، قبل أن ينتهي بفوز بيرسبوليس 2-1.
وشهدت المباراة تعليق بيع التذاكر مرتين، فيما سُمح للنساء بالحضور دون الرجال، كما استُبعد الحكم الدولي محمد موعود بنيادي فرد، المدرج في قائمة «فيفا» منذ عام 2013، من طاقم تقنية الفيديو بعدما كان مقرراً مشاركته.
وطالبت ثلاث منظمات دولية، هي «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» و«تحالف الرياضة والحقوق»، الاتحاد الدولي بالتدخل وتطبيق لوائحه التي تحظر التمييز على أساس الجنس، وتنص على إمكانية معاقبة المخالفين بالوقف أو الطرد.
وقالت مينكي ووردن، مسؤولة المبادرات العالمية في «هيومن رايتس ووتش»، إن «فيفا» ينتهك قواعده الحقوقية بالسماح للاتحاد الإيراني بالإفلات من العقوبات، مشيرةً إلى أن اللاعبات الإيرانيات أصبحن محرومات من حضور آبائهن وإخوانهن ومدربيهن الرجال لمتابعة مبارياتهن.
وانتقدت ووردن اعتماد الاتحاد الدولي سياسة الحوار مع السلطات الإيرانية طوال أكثر من أربعة عقود، معتبرة أن هذه المقاربة لم تحقق النتائج المطلوبة لحماية حقوق النساء في الملاعب.
بدورها، دعت أندريا فلورنس، المديرة التنفيذية لتحالف الرياضة والحقوق، «فيفا» إلى استخدام نفوذه بصورة عاجلة، مؤكدةً أن الاتحاد الدولي سبق أن نجح في الضغط للسماح للمشجعات بحضور مباريات الرجال، ووصل الأمر إلى وجود موظفين تابعين له عند بوابات الملاعب.
أما منصورة ميلز، الباحثة في منظمة العفو الدولية، فعدَّت القرار مؤشراً على مضاعفة السلطات الإيرانية ممارسات التمييز، مطالبةً بإنهاء القيود المفروضة على حضور المباريات وضمان المساواة في المشاركة الرياضية.
في المقابل، أشارت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرة بهروز آذر، التي حضرت ديربي طهران النسائي، إلى حرمان كثير من الإيرانيين من مشاهدة المواجهة التاريخية، مؤكدةً العمل على إتاحة حضور المباريات لجميع المشجعين.
تأتي الأزمة رغم السماح المحدود للنساء بحضور بعض مباريات الرجال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد حظر بدأ عام 1981. ولا تزال المشجعات يواجهن قيوداً تتعلق بأعداد التذاكر والمدرجات المخصصة لهن، بينما تواصل بعض الملاعب منع دخولهن.
كما أشار التقرير إلى منع النساء من استخدام مضمار الجري الخارجي في ملعب كشوري بالعاصمة طهران اعتباراً من 23 أكتوبر الماضي، في قرار سبق الإعلان عن القيود الجديدة المتعلقة بمباريات كرة القدم النسائية.
وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، قد أشاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بالسماح لعدد محدود من المشجعات بحضور مباراة في كأس إيران بمدينة مشهد، معتبراً ذلك تطوراً مشجعاً.
ورداً على استفسارات «The Athletic»، شدد الاتحاد الدولي على لوائحه المناهضة للتمييز، مستذكراً دعم إنفانتينو لحضور النساء مباريات الرجال في إيران.
غير أن مصادر داخل «فيفا» أوضحت أن الاتحاد يتجه إلى مواصلة الحوار مع نظيره الإيراني، بوصفه الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق تقدم، بدلاً من الانتقال مباشرةً إلى العقوبات.
وتكمن المفارقة في أن الاتحاد الدولي الذي أمضى سنوات يضغط للسماح للنساء بدخول ملاعب الرجال في إيران، يجد نفسه اليوم أمام قرار معاكس يمنع الرجال من حضور مباريات النساء، وسط مطالبات باختبار جدية التزامه بلوائحه الحقوقية.
رئيس «فيراري» محبط من تصادم لوكلير وهاميلتون في «لاس فيغاس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344256-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3
رئيس «فيراري» محبط من تصادم لوكلير وهاميلتون في «لاس فيغاس»
فريد فاسور (رويترز)
قال فريد فاسور، رئيس فريق «فيراري» إن الاصطدام الذي حدث بين شارل لوكلير وزميله لويس هاميلتون خلال سباق «جائزة لاس فيغاس الكبرى» ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا1» للسيارات، الأحد: «لم يكن مقبولاً على الإطلاق».
وجاء الحادث بعد أسابيع من اصطدام ثنائي «فيراري» في «سباق مكسيكو سيتي»؛ مما دفع الفريق إلى إجراء محادثات بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال فاسور إن الاصطدام الأخير كان محبطاً للغاية؛ «نظراً إلى أن (فيراري) عالج المسألة مع السائقين بعد (سباق المكسيك)، ثم مرة أخرى في (البرازيل)».
وتلقى لوكلير عقوبة مدتها 10 ثوانٍ بسبب الحادث وحل في المركز الـ10، بينما حل هاميلتون، الذي عوقب بسبب حادث منفصل، في المركز الـ7.
وقال فاسور لشبكة «سكاي إيطاليا»: «أولاً: من الواضح أن ما حدث غير مقبول. إنها إلى حد ما الرسالة نفسها التي وجّهناها بعد (سباق المكسيك)؛ لأنه يتعين عليهما التفكير في مصلحة الفريق، والأشخاص العاملين في مارانيلو (بلدة إيطالية ومقر شركة فيراري)، وجميع أصحاب المصلحة والرعاة».
وكان لوكلير يحاول تجاوز زميله من الجهة الداخلية خلال المراحل الأخيرة من السباق، لكنهما اصطدما؛ ما تسبب في دوران سيارة هاميلتون حول نفسها.
وقال فاسور: «من الواضح أن شارل أخطأ، وهذا يضر بالفريق كثيراً، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق اليوم».
وأكمل: «تحدثنا جميعاً في (البرازيل)، ثم شددنا اليوم على ضرورة التفكير في مصلحة الفريق عندما يتسابقان، وكانت هذه هي النتيجة. الأمر محبط للغاية لنا جميعاً».
وقال لوكلير إنه يتحمل المسؤولية، بعد أن قرر مراقبو السباق معاقبته.
وأضاف السائق الآتي من موناكو: «لقد عوقبت؛ لذلك فإنني أعتقد أن الغالبية والمراقبين رأوا أن الخطأ كان مني، وأنا أقبل ذلك».
وتابع: «لن أقول أكثر من ذلك. في نهاية المطاف أنا من عوقبت؛ لذلك فلا بد من أن يكون هذا خطئي».
وأكمل: «أشعر بالحرج الشديد تجاه الفريق بشكل عام. سنراجع ما حدث».
أما هاميلتون، فقد كان متحفظاً في مناقشة الاصطدام مع لوكلير.
وقال البريطاني: «لن أخوض في تفاصيل الموقف. هذا أمر يجب أن تناقشوه مع (فيراري)».
وتابع: «لكننا كنا نعلم أننا نواجه تحدياً هائلاً هذا الأسبوع. لم نتوقع أننا نعاني بهذا القدر على المسارات المستقيمة، ومن الواضح أن التجارب التأهيلية كانت صعبة».
وأردف: «شعرت أن حالتي رائعة خلال السباق، وكنت أتقدم بشكل جيد للغاية. أردنا في النهاية محاولة ضمان إنهاء السباق أمام سيارتَي (مكلارين)؛ لأننا نتنافس معهما بقوة في (بطولة الصانعين)».
وتلقى هاميلتون عقوبة في اللفة الـ12 لخروجه عن المسار وحصوله على أفضلية خلال تجاوزه لاندو نوريس سائق «مكلارين». ولم يتمكن بطل العالم 7 مرات من إعادة المركز، ووصف العقوبة بأنها قاسية.
وقال: «تجنب الاصطدام بإحدى سيارتَي (مكلارين) كلفني عقوبة مدتها 10 ثوان، وهو ما أعتقد أنه قاس حقاً. ركزت مجدداً وواصلت المطاردة، وتمكنت من العودة إلى المنافسة، ثم تعرضت لانتكاسة أخرى».
وأكمل: «لكنني لم أستسلم مطلقاً، وكنت أحاول تحقيق أفضل نتيجة. أعتقد حقاً أننا كنا نستطيع الصعود إلى منصة التتويج اليوم بفضل سرعتنا».
وعند سؤاله عمّا إذا كانت «فيراري» بحاجة إلى قواعد داخلية أشد صرامة للسباقات، قال هاميلتون إن هذه مسألة تخص الفريق.
وأضاف: «بصراحة؛ هذا قرار يخص (فيراري). لقد بذلت كل ما في وسعي وقلت كل ما يمكن قوله وأكثر. كان الأمر صعباً. لذلك؛ كل ما يمكنني فعله هو الحضور وبذل كل ما في وسعي، على أمل أن يجد الفريق حلاً في نهاية المطاف».