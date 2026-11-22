أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بالروح الجماعية للاعبيه وقدرتهم على تجاوز الظروف الصعبة، عقب الفوز على سيلتا فيغو 2 - 1 مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكداً أن الانتصار تحقق بفضل قوة الفريق ورغبته في مواصلة حصد النقاط.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «رأيت لاعبين يعانون بدنياً ولم يكونوا في أفضل حالاتهم، لكن آخرين تمكنوا من تجاوز ذلك بفضل قوتهم الذهنية وروح المجموعة والرغبة في الفوز. إنها قوة مجموعة من الأصدقاء يعرفون كيف ينتصرون رغم الصعوبات».

وأضاف: «ليس مشروب الطاقة الذي يتناولونه بين الشوطين هو ما يمنحهم القوة، بل المجموعة نفسها، والرغبة المشتركة في الفوز».

وأعرب المدرب البرتغالي عن فخره بلاعبيه، رغم شعوره ببعض الإحباط لعدم تقديم الفريق المستوى الذي كان يتمناه، مشيراً إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً للحفاظ على تقدمهم وحصد 3 نقاط مهمة.

وتحدث مورينيو عن المهاجم كارلوس إسبِي، قائلاً: «تاريخ كرة القدم مليء بلاعبين من هذا النوع، وأعتقد أنه مؤثر حتى عندما لا يشارك دقائق كثيرة».

وأوضح أن إسبِي يمتلك قدرات مميزة داخل منطقة الجزاء، وأنه يجيد اللعب بالرأس والتحرك خلف المدافعين، مشيراً إلى أنه يشعر بالسعادة في ريال مدريد ويحظى باحترام المدرب وزملائه والجماهير.

كما وصف مورينيو الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بأنه الأفضل في العالم خلال السنوات الأخيرة، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره الحارس الأوكراني آندريه لونين، الذي قال إنه يستحق المشاركة بصورة أكبر.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذي سيلتقي الأحد فياريال ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم سيلتا فيغو في الدقيقة الـ6 عن طريق بابلو دوران، ثم أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة الـ66.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، سجل البديل كارلوس إسبي الهدف الثاني لريال مدريد ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.