كشف البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، أن النادي عرض عليه عقداً جديداً، لكنه قرر تأجيل مناقشة مستقبله، معتبراً أن الوقت الحالي ليس مناسباً للدخول في مفاوضات بشأن التجديد، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة نتائجه الإيجابية.

وقال لاعب الوسط البالغ 32 عاماً، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، إن عرض النادي يعكس رغبته في استمراره، لكنه شدَّد على أن المفاوضات لم تبدأ، نافياً ما تردد بشأن مطالبته بزيادة راتبه أو تمديد عقده لفترة أطول.

وأضاف فرنانديز: «عرض النادي عليّ عقداً جديداً، وأعتقد أن ذلك يظهر من جانبهم رغبتهم في استمراري. لا توجد مفاوضات جارية، لكنني رأيت أشخاصاً يقولون إنني طلبت أموالاً أكثر أو سنوات إضافية. لو كنت أبحث عن المال، لما بقيت هنا».

وأشار قائد يونايتد إلى أنه حصل على فرص عدة لمغادرة «أولد ترافورد» خلال المواسم الماضية، بينها عروض مالية أكبر، لكنه اختار البقاء في النادي، مؤكداً: «قبل عامين، وقبل ثلاثة أعوام، وفي الصيف الماضي، كانت لديّ دائماً فرصة للرحيل، لكنني اخترت البقاء هنا».

وبحسب ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية، ينتهي عقد فرنانديز الحالي بنهاية الموسم، مع امتلاك مانشستر يونايتد خيار تمديده عاماً إضافياً حتى 2028. وكان الرئيس التنفيذي للنادي، عمر برادة، قد أكد مؤخراً وجود محادثات بشأن عقد اللاعب الجديد، لكنه فضّل عدم الكشف عن تفاصيلها.

وأوضح فرنانديز أن مسألة التجديد طُرحت في نهاية الموسم الماضي، واستمرت المناقشات مع بداية الموسم الحالي، قبل أن يقرر وضعها جانباً بسبب الظروف التي يمر بها الفريق.

وقال: «في ظل وضع الفريق والنادي، قررت تأجيل الأمر، لأنني لا أعتقد أن الوقت مناسب، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للنادي، للحديث عن المفاوضات. الأهم الآن أن يعود النادي إلى تحقيق الانتصارات».

ويأتي موقف اللاعب في وقت يمر فيه مانشستر يونايتد بفترة صعبة، إذ تراجعت نتائجه ومردود عدد من لاعبيه، كما يحتل المركز التاسع عشر في الدوري الإنجليزي قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول، الأحد، في أول مباراة للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على رأس الجهاز الفني.

وكان فرنانديز قد غاب عن التشكيلة الأساسية في الخسارة أمام بورنموث الشهر الماضي، بعدما انتقد أسلوب الفريق عقب الهزيمة الثقيلة أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، لكنه نفى وجود خلاف مع المدرب السابق مايكل كاريك، الذي أُقيل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضح اللاعب أن كاريك أبلغه شخصياً قبل مواجهة بورنموث بأنه لن يبدأ المباراة، مؤكداً أن القرار لم يكن عقوبة على تصريحاته السابقة، وإنما جاء في إطار رغبة المدرب في إجراء تغييرات بسبب تراجع الأداء.