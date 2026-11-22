يواجه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، مهمة صعبة لإعادة بناء شخصية فريق فقد كثيراً من مقوماته، وفي مقدمتها الروح القتالية والصلابة الذهنية والقدرة على مواجهة الضغوط. فالمشكلة، وفقاً لما يظهر داخل غرفة الملابس، لا تتعلق فقط بجودة اللاعبين أو قدراتهم الفنية، بل بغياب الشخصيات القيادية التي تستطيع فرض حضورها وقيادة زملائها في اللحظات الصعبة.

ويستعد يونايتد لخوض أولى مبارياته تحت قيادة بوكتينيو، أمام ليفربول على ملعب أنفيلد الأحد، في مواجهة تأتي بعد عام مضطرب شهد تعاقب ثلاثة مدربين على الفريق. لكن التحدي الحقيقي أمام المدرب الأرجنتيني يتجاوز تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى، إذ يتعين عليه معالجة مشكلة أعمق تتعلق بهوية الفريق وشخصية لاعبيه.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، يستحضر هذا الواقع أسماء كبيرة تركت بصمتها في تاريخ النادي، وفي مقدمتها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي جسّد نموذج اللاعب صاحب الحضور الطاغي والثقة بالنفس. ففي موسمه الأول مع يونايتد، الذي سجل خلاله 29 هدفاً، استقبل وفداً من مسؤولي شركة «أديداس» في مركز تدريب كارينغتون، وكان السويدي يرتدي أحذية منافسة من «نايكي» ويواجه بعض المشكلات معها.

لكن الزيارة التي كان يفترض أن تكون محاولة لإقناعه بتغيير علامته التجارية تحولت إلى عرض خاص من إبراهيموفيتش، الذي دخل حاملاً عدة أزواج من الأحذية، قبل أن يقول للحاضرين بثقة: «الآن سيعلمكم زلاتان كل شيء عن أحذية كرة القدم». كان ذلك انعكاساً لشخصية لاعب اعتاد فرض حضوره، ولم يكن مجرد اسم كبير داخل الملعب.

فالأندية الكبرى تحتاج إلى أكثر من المواهب والقدرات الفنية؛ تحتاج إلى لاعبين يمتلكون الثقة والشخصية، ولا يتراجعون أمام المواجهات الصعبة، ولديهم جرأة على طلب الكرة في أصعب اللحظات، ويدافعون عن زملائهم عندما يتعرضون للضغط.

لكن تشكيلة يونايتد الحالية تفتقر، حسب تحليل نشرته صحيفة «التلغراف»، إلى هذا النوع من الشخصيات. فحتى عند استعراض قائمة الفريق، لا تبدو هناك أسماء كثيرة تحظى بإجماع الجماهير على ضرورة الاحتفاظ بها، باستثناء كوبي ماينو، وربما ماتيوس كونيا وبرايان مبيومو وسيني لامينز، إلى جانب كارلوس باليبا وبنجامين سيسكو اللذين عانيا من الإصابات.

النادي قد يجد فرصة مناسبة لبيع فيرنانديز والاستفادة من قيمته السوقية لإعادة استثمار الأموال في بناء الفريق (أ.ب)

ويبرز القائد البرتغالي برونو فرنانديز بوصفه الاستثناء الأهم في هذه الصورة، غير أن مستقبله بات موضع تساؤل مع بلوغه 32 عاماً واقتراب عقده من نهايته في الصيف المقبل. ويرى التحليل أن النادي قد يجد فرصة مناسبة لبيعه والاستفادة من قيمته السوقية لإعادة استثمار الأموال في بناء الفريق، خصوصاً أن تمديد عقده لفترة طويلة لا يبدو خياراً ضرورياً في ظل امتلاك النادي بنداً يسمح بتمديده حتى عام 2028، بما يحافظ على قيمته في سوق الانتقالات.

وفي الوقت الحالي، يتعين على بوكتينيو محاولة استعادة أفضل مستويات مجموعة تراجعت بصورة واضحة تحت قيادة مايكل كاريك هذا الموسم، وسط انتقادات متجددة تتعلق بضعف الصلابة الذهنية وعدم القدرة على التعامل مع الضغوط الكبيرة التي تصاحب اللعب في أولد ترافورد.

فالأندية الكبرى تحتاج إلى لاعبين يزدهرون تحت الضغط، لكن فريق يونايتد ضم في فترات طويلة عناصر بدت عاجزة عن تحمل تلك المسؤولية، وهو ما ترك الجماهير أمام فراغ واضح في القيادة داخل غرفة الملابس.

وقد ينجح الفريق في تقديم رد فعل إيجابي أمام ليفربول مع وصول مدربه الجديد، بل ربما يستعيد بعضاً من مستواه لفترة، كما حدث خلال الأشهر الأربعة الأولى لكاريك عقب إقالة البرتغالي روبن أموريم في يناير (كانون الثاني). لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان هذا التحسن قادراً على الاستمرار، أم أنه سيكون مجرد انتفاضة مؤقتة لا تعالج جذور المشكلة.

وتبرز تجربة بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي مثالاً على أهمية بناء فريق يمتلك شخصيات قوية. فقبل أيام من مباراته الأخيرة مدرباً للفريق أمام أستون فيلا في مايو (أيار)، تحدث المدرب الإسباني مع عدد من الصحافيين الذين تابعوا مسيرته خلال عشرة أعوام في النادي، مشيراً إلى أن أولويته الكبرى لم تكن فقط تقديم كرة قدم جذابة، بل جمع لاعبين أصحاب شخصيات قوية، وصفهم بـ«المحاربين»، ممن لا يتجنبون المواجهات ولا يهربون من التحديات.

وأوضح غوارديولا أن امتلاك هذه النوعية من اللاعبين يجعل بقية الأمور أكثر سهولة، وهي الفلسفة التي تبناها أيضاً ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، الذي عمل مساعداً له لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام. فالجودة الفنية وحدها لا تكفي، بل لا بد من وجود لاعبين لا يسمحون للخصوم بترهيبهم، ويتقدمون نحو المواجهة بدلاً من الابتعاد عنها.

يتعين على بوكتينيو محاولة استعادة مستويات مجموعة تراجعت تحت قيادة مايكل كاريك هذا الموسم (أ.ب)

وفي حالة يونايتد، لا تبدو المشكلة مرتبطة فقط بالمدربين أو الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون، بل تمتد إلى طبيعة العناصر التي اختارها النادي خلال السنوات الماضية. فالتغييرات المتكررة لا يمكن أن تكون حلاً دائماً إذا استمر الفريق في استقطاب لاعبين يفتقرون إلى الشخصية المطلوبة لتمثيل نادٍ بحجم مانشستر يونايتد.

ولعل أفضل مثال على الشخصية التي يحتاج إليها الفريق ما كان يصف به السير أليكس فيرغسون لاعبي تشكيلته خلال موسم 1993 - 1994، عندما تحدث عن امتلاكهم صلابة ذهنية استثنائية، واصفاً إياهم بأنهم مجموعة من الرجال الأقوياء الذين لا يتراجعون أمام أي تحدٍ.

ويروي لي شارب، لاعب يونايتد السابق، واقعة تعكس تلك العقلية، عندما كان يشغل مركز الظهير الأيسر أمام توتنهام، ويتعرض لتدخلات متكررة من بول ستيوارت بعيداً عن أعين الحكام. ولاحظ برايان روبسن، الذي كان يلعب أمامه في وسط الملعب معاناة زميله، فاقترح عليهما تبادل المراكز لبعض الوقت.

وبعد دقائق قليلة، كان روبسن قد وجّه تدخلاً قوياً إلى ستيوارت، قبل أن يقول لشارب: «يمكنك العودة إلى مركز الظهير الأيسر الآن يا شارب». ولم يتعرض شارب بعدها للمضايقات ذاتها طوال المباراة.

كانت تلك صورة للاعبين لا يكتفون بأداء أدوارهم داخل الملعب، بل يتحملون مسؤولية حماية زملائهم وفرض حضورهم في المواجهات. وهي العقلية التي يحتاج إليها بوكتينيو إذا أراد إعادة إحياء مانشستر يونايتد، واستعادة الشخصية التي لطالما ميّزت النادي.