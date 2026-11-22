لم يستبعد نادي بايرن ميونيخ الألماني إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظلِّ أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق، والتي تفاقمت بغياب مهاجمه الإنجليزي هاري كين لأشهر عدة.

وقال هيربرت هاينر، رئيس النادي البافاري، اليوم (الأحد): «إذا اقتضت الضرورة، فإن بايرن مستعد دائماً للتحرك. هذا ليس ما نريده، وبالنظر إلى الماضي، لا أعتقد أننا كنا محظوظين بشكل خاص بالصفقات التي أبرمناها خلال فترة الانتقالات الشتوية أو في الأيام الأخيرة من فترات الانتقالات».

وأضاف هاينر أن الوضع الحالي لم يكن متوقعاً، لكنه لا يرى في الوقت الراهن ضرورة لإبرام صفقات جديدة، مع إمكانية تغير الموقف سريعاً.

ويغيب كين لأشهر عدة بعد تعرضه لإصابة بالغة بالكاحل الأيسر، كما يفتقد الفريق جهود سيرغ غنابري والمغربي إسماعيل صيباري، بينما اقترب الجناح الكولومبي لويس دياز من العودة، ولا يُعتقد أن الإصابة التي تعرَّض لها الفرنسي ميكايل أوليسيه خلال التعادل مع كولن 1 - 1 خطيرة.

ومن المنتظر أيضاً عودة الكندي ألفونسو ديفيز خلال أسابيع، بينما يستعيد الفريق قائده مانويل نوير بعد العطلة الشتوية.

من جانبه، قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للنادي: «التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية ليست ضمن خططنا في الوقت الحالي. سننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور، وكذلك موقف اللاعبين الذين اقتربوا من العودة».

ورفض المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، الحديث عن احتمالات التعاقد مع لاعبين جدد، قائلاً «لا أريد الحديث الآن عمّا قد يتعيَّن علينا فعله بعد شهرين».

وأبدى دريسن استياءه من التدخل الذي تعرَّض له كين خلال مواجهة كولن، قائلاً: «مَن كان يتخيل أننا سنفقد هاري لأشهر عدة؛ بسبب هذا التدخل الذي لم تكن له أي ضرورة من مدافع الفريق المنافس جويل شميت؟».