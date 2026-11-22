قال فريد فاسور، رئيس فريق «فيراري» إن الاصطدام الذي حدث بين شارل لوكلير وزميله لويس هاميلتون خلال سباق «جائزة لاس فيغاس الكبرى» ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا1» للسيارات، الأحد: «لم يكن مقبولاً على الإطلاق».

وجاء الحادث بعد أسابيع من اصطدام ثنائي «فيراري» في «سباق مكسيكو سيتي»؛ مما دفع الفريق إلى إجراء محادثات بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقال فاسور إن الاصطدام الأخير كان محبطاً للغاية؛ «نظراً إلى أن (فيراري) عالج المسألة مع السائقين بعد (سباق المكسيك)، ثم مرة أخرى في (البرازيل)».

وتلقى لوكلير عقوبة مدتها 10 ثوانٍ بسبب الحادث وحل في المركز الـ10، بينما حل هاميلتون، الذي عوقب بسبب حادث منفصل، في المركز الـ7.

وقال فاسور لشبكة «سكاي إيطاليا»: «أولاً: من الواضح أن ما حدث غير مقبول. إنها إلى حد ما الرسالة نفسها التي وجّهناها بعد (سباق المكسيك)؛ لأنه يتعين عليهما التفكير في مصلحة الفريق، والأشخاص العاملين في مارانيلو (بلدة إيطالية ومقر شركة فيراري)، وجميع أصحاب المصلحة والرعاة».

وكان لوكلير يحاول تجاوز زميله من الجهة الداخلية خلال المراحل الأخيرة من السباق، لكنهما اصطدما؛ ما تسبب في دوران سيارة هاميلتون حول نفسها.

وقال فاسور: «من الواضح أن شارل أخطأ، وهذا يضر بالفريق كثيراً، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق اليوم».

وأكمل: «تحدثنا جميعاً في (البرازيل)، ثم شددنا اليوم على ضرورة التفكير في مصلحة الفريق عندما يتسابقان، وكانت هذه هي النتيجة. الأمر محبط للغاية لنا جميعاً».

وقال لوكلير إنه يتحمل المسؤولية، بعد أن قرر مراقبو السباق معاقبته.

وأضاف السائق الآتي من موناكو: «لقد عوقبت؛ لذلك فإنني أعتقد أن الغالبية والمراقبين رأوا أن الخطأ كان مني، وأنا أقبل ذلك».

وتابع: «لن أقول أكثر من ذلك. في نهاية المطاف أنا من عوقبت؛ لذلك فلا بد من أن يكون هذا خطئي».

وأكمل: «أشعر بالحرج الشديد تجاه الفريق بشكل عام. سنراجع ما حدث».

أما هاميلتون، فقد كان متحفظاً في مناقشة الاصطدام مع لوكلير.

وقال البريطاني: «لن أخوض في تفاصيل الموقف. هذا أمر يجب أن تناقشوه مع (فيراري)».

وتابع: «لكننا كنا نعلم أننا نواجه تحدياً هائلاً هذا الأسبوع. لم نتوقع أننا نعاني بهذا القدر على المسارات المستقيمة، ومن الواضح أن التجارب التأهيلية كانت صعبة».

وأردف: «شعرت أن حالتي رائعة خلال السباق، وكنت أتقدم بشكل جيد للغاية. أردنا في النهاية محاولة ضمان إنهاء السباق أمام سيارتَي (مكلارين)؛ لأننا نتنافس معهما بقوة في (بطولة الصانعين)».

وتلقى هاميلتون عقوبة في اللفة الـ12 لخروجه عن المسار وحصوله على أفضلية خلال تجاوزه لاندو نوريس سائق «مكلارين». ولم يتمكن بطل العالم 7 مرات من إعادة المركز، ووصف العقوبة بأنها قاسية.

وقال: «تجنب الاصطدام بإحدى سيارتَي (مكلارين) كلفني عقوبة مدتها 10 ثوان، وهو ما أعتقد أنه قاس حقاً. ركزت مجدداً وواصلت المطاردة، وتمكنت من العودة إلى المنافسة، ثم تعرضت لانتكاسة أخرى».

وأكمل: «لكنني لم أستسلم مطلقاً، وكنت أحاول تحقيق أفضل نتيجة. أعتقد حقاً أننا كنا نستطيع الصعود إلى منصة التتويج اليوم بفضل سرعتنا».

وعند سؤاله عمّا إذا كانت «فيراري» بحاجة إلى قواعد داخلية أشد صرامة للسباقات، قال هاميلتون إن هذه مسألة تخص الفريق.

وأضاف: «بصراحة؛ هذا قرار يخص (فيراري). لقد بذلت كل ما في وسعي وقلت كل ما يمكن قوله وأكثر. كان الأمر صعباً. لذلك؛ كل ما يمكنني فعله هو الحضور وبذل كل ما في وسعي، على أمل أن يجد الفريق حلاً في نهاية المطاف».