أنهى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن جائزة لاس فيغاس الكبرى، الجولة الحادية والعشرين من بطولة العالم لـ«فورمولا واحد»، من حيث انطلق في المركز الأول بعد سباق مذهل مليء بالتجاوزات والأحداث السبت.

وبدا بطل العالم الإيطالي كيمي أنتونيلي في طريقه لنيل المركز الثاني لكن سيارة مرسيدس واجهت مشكلة في الأمتار الأخيرة، ليتراجع إلى المركز الرابع خلف ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، بطل 2025، والأسترالي أوسكار بياستري توالياً.

ويمكن القول إن سباق لاس فيغاس كان الأكثر إثارة هذا الموسم، بعدما شهد بلفاته الخمسين تجاوزات بالجملة، ما دفع بياستري إلى القول: «يقولون إن لاس فيغاس عاصمة الترفيه في العالم، وهذا (السباق) كان ترفيهياً جداً».

أما فيرستابن، فقال: «جنوني. أمر سريالي حقاً، وشيء لم أشهده من قبل في «فورمولا واحد». أعتقد أننا في البداية أحسنّا إدارة استخدام الطاقة، بينما كان الآخرون يتعلمون ويراقبون ما كنا نقوم به. كانت إعداداتنا جيدة، لكن حجم الصراعات والتجاوزات كان هائلاً... كان من المستحيل الابتعاد عن المنافسين. أنا سعيد جداً بالخروج منتصراً من سباق بهذه الدرجة من الجنون».

ولخص نوريس الأحداث، بقوله: «أعتقد أن هذا السباق قد يكون الأكثر فوضوية في تاريخ (فورمولا واحد) بأكمله. لم أكن أعلم ما إذا كنتُ سأخوض أفضل سباق في حياتي وأفوز، أم سأنهيه في المركز الأخير. كان يوماً ممتعاً، فوضوياً، لكنه ممتع».

ومنح التصميم الفريد لحلبة لاس فيغاس التي تتضمن خطين مستقيمين طويلين، إلى جانب تأثير السحب الهوائي الأكبر على سيارات موسم 2026، الجمهور عرضاً مثيراً، مع تغيّر مستمر في صدارة الترتيب وعدد هائل من التجاوزات، مع وجود فوارق ضئيلة بين السائقين العشرة الأوائل.

وفي النهاية، كان فيرستابن الذي تصدر القسم الأكبر من السباق، الفائز للمرة الرابعة في آخر ستّ جولات، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال الجولات الـ15 الأولى نتيجة سيطرة مرسيدس مع أنتونيلي والبريطاني جورج راسل الذي أنهى سباق السبت في المركز التاسع، بعد خطأ ارتكبه في اللفة 48.

وتعرَّض سائقا فيراري لعقوبتين خلال السباق، الأولى للبريطاني لويس هاميلتون بسبب حصوله على أفضلية عبر الخروج عن حدود الحلبة خلال صراعه مع نوريس، والثانية لشارل لوكلير سائق موناكو، بعد احتكاكه بزميله في الفريق.

وأنهى هاميلتون السباق في المركز السابع، فيما جاء ابن الإمارة في المركز العاشر.

وكان المدير الفرنسي لفيراري فريد فاسور مستاء تماماً من لوكلير، طالباً من الأخير «القدوم إليَّ سريعاً بعد السباق للتحدث»، لا سيما بعد سلسلة من المواجهات بين السائقين هذا الموسم.

وسبق لفاسور أن تحدث مع سائقيه بشأن صراعهما الحاد في المكسيك، حيث خرج الاثنان عن المسار في اللفة الأولى وخسرا في النهاية الفوز لصالح فيرستابن.

وقال فاسور لشبكة «سكاي» إنه «من الواضح أن هذا أمر غير مقبول. إنها إلى حدّ ما الرسالة نفسها التي وجهناها في المكسيك، لأن عليهما التفكير في الفريق، وفي الأشخاص الذين يعملون في مارانيلو، وفي جميع أصحاب المصلحة والرعاة وما إلى ذلك».

وفي وقت سابق من السباق، حث هاميلتون الفريق على إبلاغ لوكلير بالتراجع عند منافسته، وأوضح فاسور أن الفريق حذر لوكلير من ضرورة توخي الحذر أثناء صراعه مع زميله.

وأضاف: «أبلغنا شارل بألا يقوم بمناورة تجاوز، لأنه في مثل هذا النوع من السباقات يجب أن تتجاوز السيارات التي أمامك وإلَّا تجاوزك الآخرون. وهذا يعني أنه يجب أن يخوض سباقه الخاص».

ورأى أن «شارل ارتكب خطأ واضحاً، وهذا ألحق ضرراً كبيراً بالفريق، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. بصراحة، نحن أكثر من مجرد مستائين، لأن الرسالة كانت واضحة بعد سباق المكسيك».

من المؤكد أن السباق كان يليق بمكان إقامته؛ لقد كان عرضاً ليلياً أميركياً ضخماً بكل ما للكلمة من معنى.

لم يكن بالإمكان التنبؤ بالمراكز الخمسة الأولى حتى الأمتار الأخيرة، وقد توافرت جميع عناصر الإثارة: تجاوزات متواصلة، تغيّر مستمر في الصدارة (35 مرة إجمالاً)، وصدامات بين زملاء الفريق انتهت بكلفة جديدة باهظة على فيراري.

قبل عشر لفات من النهاية، كان لا يزال هناك خمسة سائقين قادرين على المنافسة على الفوز: فيرستابن، وسائقا مرسيدس وسائقا ماكلارين.

أما الفرنسي بيار غاسلي الذي حل سادساً على متن ألبين، والذي أمضى فترة طويلة على منصة التتويج المؤقتة، فكان يفتقر قليلاً إلى الوتيرة اللازمة لمجاراة المنافسين بعد تركيب الإطارات المتوسطة.

وكان راسل يملك السرعة الكافية لتحقيق الفوز، لكن البريطاني، على غرار موسمه بأكمله، تعثر مجدداً في اللفة 48 عندما أخطأ في الكبح، وانطلق خارج المسار أثناء محاولته تجاوز أنتونيلي لانتزاع المركز الثاني.

وبعده مباشرة فقد زميله زمام الأمور بطريقة غير مفهومة بعض الشيء، ربما بسبب مشكلة في البطارية؛ ما سمح لسيارتي ماكلارين بتجاوزه من دون أن يتمكن من المقاومة.

وتحت ضغط هائل طوال هذا السباق المجنون، لم يرتكب فيرستابن أي خطأ، وحقق فوزاً رائعاً للمرة الثالثة في لاس فيغاس.

ففي مواجهة قوة منافسيه الذين كانوا يتجاوزونه بسهولة على الخطوط المستقيمة طوال السباق، رد الهولندي بسلاحه المعتاد: المهارة والسيطرة، منفذاً تجاوزات من الخارج كلما سنحت الفرصة، وأحياناً في أماكن لم يكن أحد ليتوقعها.